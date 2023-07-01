我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

第九屆「法拉盛網好聲音」開啟報名　歌手可報名參加第一場初賽

紐約訊
「法拉盛網好聲音」歌手在梅老師的帶領下參與法拉盛農曆春節大遊行，列隊走過最熱閙的緬街與羅斯福大道路口。
「法拉盛網好聲音」歌手在梅老師的帶領下參與法拉盛農曆春節大遊行，列隊走過最熱閙的緬街與羅斯福大道路口。

第九屆「法拉盛網好聲音」來囉！這項由LINA MEI YOUTUBE頻道暨法拉盛網聯合主辦的歌唱競賽活動，第一場初賽訂於7月19日周三晩上6:30，在布碌崙翠園酒家舉行。該活動即日起接受初賽報名，每位報名者需交報名費$38、餐費$60；觀賽嘉賓每人酌收$68，包豐富晚餐。

主辦「法拉盛網好聲音」的梅麗娜老師表示，初賽報名費$38另加餐費$60，包括了專業DJ、燈光、攝影、錄影以及LINA MEI YOUTUBE頻道直播，外加臉書和抖音的曝光與相關報導。此外，初賽歌手亦將享有1/4頁雜誌專刊介紹。

凡進入總決賽的歌手，照片會放在宣傳海報上，同時享有1/2頁雜誌專刊介紹，亦有機會登上時報廣場大螢幕。在此次賽事中奪得冠軍者，將獲現金獎$500及獎盃一座；奪得亞軍、季軍、最佳網路人氣獎以及最佳票房獎者，將獲禮物和獎盃一座；冠、亞、季軍還會獨享一頁雜誌專刊介紹。總之，「法拉盛網好聲音」活動將為參賽歌手創造高光時刻以及畢生難忘的美好回憶。

梅老師強調，「法拉盛網好聲音」是紐約華人社區參賽人數最多的比賽之一，不論年齡，只要喜歡唱歌，「法拉盛網好聲音」的舞臺都歡迎你！

該賽事十年內共舉辦八屆，已有累積超過六百名歌手踏上舞臺。選手們憑藉精湛出彩的歌藝，找到了充分發揮提升的渠道。另一方面，他們也以曼妙婉轉的歌聲撫慰僑胞的思鄉之情，為異地生活帶來正能量，這也是該活動能普受歡迎、愈辦愈盛的根本原因。

第九屆「法拉盛網好聲音」第一場初賽舉辦地點在翠園酒家，即布碌崙八大道6521號。報名參加或贊助「法拉盛網好聲音」，請撥打線：917-699-6668、917-881-1647，微信：linamei123，地址：如意珠寶135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

第二屆「法拉盛網好聲音」的總決賽結果，由梅老師（左四）上臺公開宣布並頒獎給勝出者...
第二屆「法拉盛網好聲音」的總決賽結果，由梅老師（左四）上臺公開宣布並頒獎給勝出者。

法拉盛 布碌崙 微信

上一則

創校九年的快捷培訓法拉盛分校　輔導學員迅速取得CCIE證書與高薪

下一則

恆福陵園長週末公展日　歡迎民眾報名參觀挑選福地

延伸閱讀

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡 參選是為了更好地服務社區

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡 參選是為了更好地服務社區
布碌崙青少年地鐵衝浪 1死1重傷

布碌崙青少年地鐵衝浪 1死1重傷
布碌崙貝瑞吉 支持LGBTQ留言遭破壞

布碌崙貝瑞吉 支持LGBTQ留言遭破壞
布碌崙華社設點 助回收有機垃圾

布碌崙華社設點 助回收有機垃圾

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
電力公司擬在未來三年加價12%，若批准，電費繼續水漲船高。圖為在法拉盛圖書館吹冷氣乘涼的華人。(本報檔案照)

紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

2023-06-24 06:50
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵