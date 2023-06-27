藝橋學院奧數指定考試中心 暑期班招生

藝橋學院學生於今年的「美國奧林匹克數學競賽」中表現傑出，囊括首獎。

著名的「美國奧林匹克數學競賽」日前於布魯克林 的藝橋學院舉行，吸引上百名來自長島 、布魯克林和史泰登島的4至8年級學子參加，包括布魯克林IS187、IS201和IS98等校也派出了代表隊參加這次比賽。經過激烈的三輪比賽，該競賽最終由史泰登島的LAURIE HUANG取得了3到6年級組冠軍，來自長島的WILSON XU取得了6到8年級組冠軍，團體組兩個級別組的冠軍均由藝橋學院奧數隊獲得。

藝橋學院表示，奧數是一種極佳的思維訓練，能提高邏輯思維能力，也能鍛鍊孩子的意志和品質。奧數中的空間思維、逆向思維可以幫助孩子開拓思路，提高分析問題和解決問題的能力。通過奧數的鍛鍊，孩子可以養成面對困難時百折不撓的毅力以及不怕困難的自信，對學習也會產生濃厚的興趣，達到提高各項學習的效果。由於該校多年來致力於推廣奧數教育的成果卓越，因而獲選為美國奧林匹克指定的考試中心。

藝橋學院成立近十年來，培育了眾多的數學菁英，設立了多項學科培訓班，有英文、數學、寫作與中文。該校的數學奧林匹克輔導班更是學校的重點發展課程，為孩子們的特殊高中考試和大學入學考試起到了推波助瀾的幫助。暑假即將來臨，藝橋學院開設針對K至12年級生的暑期課程，日期從7月10日到8月16日，為期六周，課程包括英文寫作與閱讀、英文字彙、SHSAT 、SAT、PSAT、中文、高中Regents班、菁英數學班及美術等，歡迎致電查詢。

位於布魯克林八大道59街上的藝橋學院，學校課程包括3-8年級的州會考班、高中SHSAT入學考試班、大學入學PSAT/SAT/ACT班、AP Math大學數學先修課程班、英文字彙及拼字(Spelling Bee)班、奧林匹克數學班、ESL、中文及美術手工班等課程；除了平日的課後輔導班，該校也開設周末加強班，暑期還提供新學年提高班。

該校採用小班教學、專業教師授課，歡迎致電查詢相關課程的詳細信息，電話：718-755-9880、718-680-0788，地址：871 59th Street, Brooklyn, NY 11220。有關該校的更多信息及暑期課程詳情，請致電該學院或瀏覽該校網站：WWW.GRACEAPPLENYC.COM。