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ASQ「華語戒煙專線」歡慶美國獨立日鼓勵戒煙 享受無煙生活

紐約訊

隨著美國獨立日臨近，ASQ「華語戒煙專線」邀請吸煙者以戒煙來慶祝擺脫煙草的獨立，朝著更健康的生活邁進，邁向無煙的未來。

獨立日是一個值得慶祝和反思的時刻，是思考如何以個人堅韌不拔的意志來獲得身心自由的好機會。ASQ鼓勵全國各地的煙草使用者，從煙草成癮的枷鎖中解脫出來，開啟人生自由的新篇章。戒煙不僅可以改善身體健康和增加活力，還能提升整體生活質量。ASQ「華語戒煙專線」隨時準備好支持戒煙者，歡迎民眾向戒煙顧問瞭解有關戒煙的資訊，ASQ的服務包括保密的諮詢、尼古丁戒煙貼片、個人化的戒煙計劃和全面的協助等，幫助您成功戒煙。

戒煙可以改善您的身體健康，積極的態度也會成為別人的榜樣，選擇戒煙就是選擇把自己的身心健康放在首位，同時還能激勵周圍的人。在獨立日，用您對無煙生活的承諾和行動，來激勵和鼓舞自己及他人，踏上改變之旅。ASQ敬業的團隊將提供您所需的支援和資源，幫助您獲得成功，電話：1-800-838-8917，網站：www.asq-chinese.org，或發送簡訊【戒煙】到66819。

在這個獨立日，ASQ「華語戒煙專線」與您並肩同行，確保您在邁向無煙未來的旅程上取得成功，讓您的獨立日不僅僅只有放煙花和烤肉的慶祝活動，還有改變人生的積極動力。

ASQ「華語戒煙專線」由美國疾病控制及預防中心資助，自2012年開始已為超過20,000名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務，符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明，ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至淩晨12點），華語戒煙專線網址：www.asiansmokersquitline.org。

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