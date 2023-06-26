田芳痛症理療康復中心專業減緩疼痛 擅長治療病因複雜之痛症

田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。

許多人因為各種原因而遭受著不同程度的疼痛，有些甚至影響了日常生活和工作。如果你是其中之一，你可能想要尋求一些專業的幫助，讓你的身體和心靈都能得到舒緩和恢復。位於法拉盛的「田芳痛症理療康復中心」是一個提供專業疼痛管理的好選擇，該中心由田芳醫師主理，她帶領著一支優秀的醫師和治療師團隊，致力於幫助患者減輕各類的疑難雜症、提高生活品質。

田芳醫師表示，該中心是一所專業的痛症管理診所，提供了物理治療、推拿手法和針灸治療、運動訓練和心理治療等多種方式，針對不同的個案制定個性化的治療方案。田醫師說，許多人可能不清楚自己的疼痛是由什麼原因引起的，有些可能是由於過度勞累、姿勢不良、運動損傷、關節 退化、神經壓迫等造成的，有些可能是由於癌症、免疫系統失調、代謝異常等更嚴重的問題所致。因此，準確診斷是治療的第一步，也是最重要的一步。田芳醫師和她的團隊會仔細聽取患者的主訴和歷史，進行全面的檢查和評估，根據患者的具體情況和需求，給出最合適的建議和處置。

田芳痛症理療康復中心擅長治療各類頭、頸、肩、腰背、膝、手和足等部位的疼痛，尤其是那些由於多種因素交互作用而造成的複雜性或難治性的疼痛。例如，腰腿痛是一種常見的問題，但它可能是由於腰椎間盤突出、坐骨神經損傷、肌肉勞損、關節炎、糖尿病等多種原因引起的，需要針對不同的病因採取不同的治療方法。田芳醫師和她的團隊會根據患者的具體情況，選擇最適合的物理治療、推拿手法、針灸治療、運動訓練、心理治療等方式，幫助患者恢復正常的功能和活動能力，減少對藥物或手術 的依賴。田芳醫師還會教導患者如何預防和自我管理疼痛，讓他們能夠在日常生活中更好地照顧自己。

該中心不僅提供了專業的疼痛管理服務，也提供了其他方面的康復服務，例如各種運動損傷、關節退化、軟組織慢性發炎、脊柱復健、手腳麻木、四肢無力、行動困難、偏癱等各種問題的後期康復處置。田芳醫師強調，該中心是一個充滿溫馨和關愛的地方，她和她的團隊會用最真誠的態度和最專業的技能來服務每一位前來就診的患者。

中心地址：凱辛娜大道41-61號一樓E室，心醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約，電話：347-438-1534、347-506-0646。田芳痛症理療康復中心接受各類醫療保險 ，無保險者優惠。