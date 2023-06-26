舒緩耳嗚症狀 東方聽力中心淺談醫療診治

耳鳴是一種主觀感覺，是指在沒有外來聲音時，仍感覺到耳內有聲音。耳鳴的症狀像是關不掉的噪音，不論是高音刺耳的「嗶」聲、頻率略低的「滋」聲，或是風聲、蚊子拍翅膀聲、電視雜訊聲，每位耳鳴患者所聽到的聲音都可能略有差異。東方聽力中心表示，耳鳴的最常見原因是聽神經受損及噪音傷害，此外大腦聽覺系統異常或是壓力、疾病等，也都可能是造成耳鳴的病因。

耳鳴的原因相當多，以下列出一些常見的原因：

1. 顏面神經麻痺

顏面神經麻痺有幾個典型的症狀，病人可能某一側的耳廓會看起來紅腫，內部也會出現一些小水泡。除了疼痛的不適感，病人還會覺得患部麻麻的，甚至某側臉區域也開始不能動，可能也會產生頭痛，這被稱為Ramsay Hunt Syndrome，也就是因為帶狀皰疹的病毒影響到耳朵和聽神經，因而產生的顏面神經麻痺及耳鳴。帶狀皰疹多是被感染，許多人的神經裡都潛伏著帶狀皰疹的病毒，在免疫力低下或是感冒時就會爆發，影響耳朵和神經並造成耳鳴，甚至有人會眩暈。一旦出現顏面神經麻痺的症狀，應儘早治療，預防併發症的出現。

2. 突發性聽力障礙

突發性聽力障礙會使患者在突然之間聽力喪失，不管是打手機或看電視都完全聽不到，或是有如隔著一層東西，耳朵會有悶塞的感覺，並且有時會有耳鳴。突發性聽力障礙常常找不出原因，但一般認為此種疾病跟病毒感染有很大關係，部分病人是因為感冒所以產生這樣的狀況。當遇到這樣的情形，必須立刻就醫，醫師通常會安排一些必要的檢查，如聽力檢查等。

3. 聽神經問題

聽神經問題包括噪音傷害、病毒感染、中耳炎等，甚至可能是因為吃了太多對耳朵有毒性的藥物（例如抗生素Gentamycin），使神經受到損害，耳朵就會開始產生耳鳴。另外，聽神經裡面長了腫瘤，聽神經瘤通常會在單側耳朵，很少雙側都有，患者多會感受到嚴重的單邊耳鳴或是聽力障礙，有些人也會眩暈。一般來說，如果發生單側耳鳴或是聽力問題都要非常注意，最好盡快找醫生就診。聽神經瘤的處理方式，目前主流是用放射線治療。

東方聽力中心提供預防耳鳴注意事項：

。避免曝露於噪音環境下；

。在嘈雜旳情況下佩戴耳塞，不可只用衛生紙塞耳；

。學習自我壓力管理和放鬆；

。要依照醫生的指引，不可胡亂服用藥物。

美國聽力學博士郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院聽力師9年，同時也是美國聽力學會的會員。郭晶博士1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學 院，奠定了堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童/成人/老年人全面聽力檢查、眩暈檢查、助聽器選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞、幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

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