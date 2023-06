近期活動

● Coca-Cola, "A Recipe for Magic"

魔法食譜 :可口可樂 爲紐約客帶來魔力響宴(線下)

6月27日(週二)下午6點半至晚上10點

主辦:Culture Lab LIC

https://us.coca-cola.com/meals/magical-dining-experience

● Beyond These Walls: Material Cultures of Jewish and Chinese Detainees

超越這堵墻:猶太 裔與華裔被拘留者的物質文化(線下)

6月27日(週二)下午6點半至晚上8點

主辦:the Center for Jewish History

https://www.mocanyc.org/event/material-cultures-of-jewish-and-chinese-detainees/

● Tori Amos: Ocean to Ocean Tour

海洋呼喚巡迴演唱會:美國另類搖滾音樂家多莉‧艾莫絲巨獻(線下)

6月28日(週三)下午8點

主辦:Beacon Theatre

https://donyc.com/events/2023/6/28/tori-amos-tickets

● FINANCIAL STATEMENTS WORKSHOP

財務聲明工作坊:幫助業者理解多種重要財務報表及其應用(線下)

6月29日(週四)下午6點至下午7點

主辦:Business Outreach Center/Queens and the Queens Chamber of Commerce

https://queenschamber.glueup.com/event/financial-statements-workshop-81330/

● i 瘋籌款:鐵人行plus嘉年華

「角聲」每年舉辦的步行籌款 讓大家行動支持「角聲」事工(線下)

7月1日(週六)至7日

主辦:基督教角聲佈道團

https://ny.cchc.org/walk/

● IMPORTEXPO - NEW YORK CITY 2023

進口車博覽會:首次來到紐約 改裝車愛好者不容錯過(線下)

7月2日(週日)中午12點至下午6點

主辦:JACOB JAVITS CONVENTION CENTER

https://www.importexpo.net/nyc-invitational

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★