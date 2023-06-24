現代汽車榮獲2023最佳青少年汽車大獎

2023 Hyundai Tucson

北美現代汽車 在「美國新聞與世界報導」2023年最佳青少年汽車大獎中獲得最多的新車和二手車獎項，除了兩款二手車之外，還有四款現代汽車的新車型獲得殊榮。這些獎項突顯了這些車型在多方面的優異表現，像是碰撞預防、可選和標準配置、可靠性以及可信賴度，非常適合年輕人駕駛。現代汽車獲獎的原因是基於其標準安全和娛樂資訊功能，這個大獎的獲獎名單包含了13款車型，涵蓋了許多類別，像是房車、跨界休旅 車、卡車等。

➼ 2023年最佳青少年車型

• 最佳青少年休旅車：價格兩萬至兩萬五

2023 Hyundai Kona

• 最佳青少年休旅車：價格兩萬五至三萬

2023 Hyundai Tucson

• 最佳青少年休旅車：價格三萬至三萬五

2023 Hyundai Santa Fe

• 最佳青少年休旅車：價格三萬五至四萬

2023 Hyundai Santa Fe Hybrid

➼ 2023年最佳青少年二手車型

• 中型房車：2020 Hyundai Sonata Hybrid

• 中型休旅車：2019 Hyundai Santa Fe

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「對於選擇一輛適合年輕駕駛人的車輛來說，安全是最重要的考量之一，而安全則是現代汽車核心價值中極其重要的元素。每款2023年的現代車型皆配備了三個關鍵的安全系統：前方碰撞警示/前方自動緊急煞車、道路保持輔助/道路跟隨輔助以及駕駛人注意力警示。此外，還有一套可選配的SmartSense安全系統和現代汽車的BlueLink®遠程通信科技，包含自動碰撞通知。我們對「美國新聞與世界報導」對現代汽車在保護乘客和駕駛人安全方面的認可予以讚賞。」

「美國新聞與世界報導」總編輯Jim Sharifi表示：「北美現代汽車在我們的2023年最佳青少年車型獎中贏得了最多類別的獎項，並在我們評估的每款全新休旅車中橫掃冠軍。除了在我們的排名中表現強勁之外，Kona、Tucson、Santa Fe以及Santa Fe Hybrid皆符合了家長所重視的準則，其中包含在碰撞測試中的優秀表現、可觀的可靠性評級以及有助於培養安全駕駛習慣的控制輔助。」

作為「美國新聞與世界報導」的汽車頻道，「美國新聞最佳車型」從2007年開始公布在美國銷售的大部分新車的排名。「美國新聞」每年也會公布最佳車型獎項，其中包含最佳汽車品牌、性價比最佳車型以及最佳家庭車型。「美國新聞最佳車型」為買家在整個購車過程中提供相關建議，「美國新聞最佳車型」去年有超過六千一百萬訪客，其中絕大部分都在積極尋找合適車型。超過70%的買家聲稱「美國新聞」的訊息影響了他們的購車決策，並表示相信「美國新聞」的購車建議是公正無私的，且會向他人推薦「美國新聞」的網站。