佳欣旅遊暑假闔家遊　特選大西洋城飛行秀遊華盛頓

全球聞名的雷鳥飛行表演秀將於八月在大西洋城登場。

孩子們的歡樂暑假即將來到，爸媽得要好好計畫帶孩子們出遊，開開眼界、增長見識。佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴特地精選了一組，在八月暑期班之後到大西洋城看雷鳥飛行表演、巴爾的摩大啖海鮮、華盛頓參觀博物館 的三天兩夜巴士團，極富教育與娛樂性；全家輕鬆出遊、全心遊賞，標記2023年夏天全家出遊的歡樂記憶。

美國空軍的六機特技表演飛行雷鳥小组在1953年就成立了，今年8月16日將在新澤西州 的大西洋賭城海灘上做出各種翻䠮、俯衝、開花等花式飛行，而且還有其他最新現役戰機、老式戰機、各國飛行隊、跳傘及海上救護隊的表演，海灘上的全美最大室內水上樂園也在今夏開幕。在欣賞完表演後，安排於海灘豪華酒店住宿一晚，團員可前往室内外的大型兒童遊樂場、賭場、商店、豪華餐廳等地娛樂、休憩及購物，更可以在海灘上戲水、游泳、曬太陽。

行程第二天，上午前往巴爾的摩，在海港區内參觀船隻、水族館，享用生猛海鲜或龍蝦大餐。下午前往首都華盛頓遊覽國會、林肯紀念堂、韓戰和越戰紀念碑、國家航天館，在中國城吃完晚餐後安排住宿於五星希爾頓酒店。第三天在享用酒店内早餐後，前往國際機場内的大機棚航太博物館，內有各式戰機展示並有退役的原型太空梭。下午前往國家大草坪，參觀白宫、華盛頓紀念碑、國家歷史館、自然歷史館、國家美術館，晚間返回紐約。

行程三天兩夜，8月16日早上法拉盛 大巴士出發，團費每人$299、兒童$199，包交通、遊覽、二晚住宿，8月18日晚上返回。當日大西洋城的旅館已被預訂一空，所以名額有限，即日起接受報名，7/2截止，10人以上有優待，先到先選位。

佳欣旅遊地址：法拉盛緬街37-02時代商場內一樓F6A室，欲瞭解詳細行程及報名，請致電：917-375-7740，電郵：[email protected]。