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百康仁德集團史島再添新診所　提供便捷優質醫療服務

紐約訊
百康仁德集團史島再添新診所，提供便捷優質醫療服務。
百康仁德集團史島再添新診所，提供便捷優質醫療服務。

紐約市華人社區最大的綜合性、多專科醫生集團——百康仁德（Rendr），近日在史丹頓島開設了第二家綜合性診所，以先進的醫療設備和高檔舒適的診所環境，為當地華人提供便捷、優質的醫療服務。

甫新開張的百康仁德診所位於史丹頓島海灣街（Bay Street）155號，現為該集團在史丹頓島設立的第二家診所。新診所靠近輪渡碼頭，交通便捷、診所環境整潔優雅，擁有14間獨立診室，由經驗豐富的醫生坐診，提供內科全科服務，包括各類健康體檢、疫苗接種、檢測篩查、慢性病管理、女性健康等。該診所還提供超聲波檢查和看片服務。

百康仁德總裁陳治年醫生（Henry Chen, MD）表示，近年來，史丹頓島的華人社區不斷壯大，醫療需求隨之增長。無論移民身份、語言能力、社會資源如何，華裔民眾都應當在當地得到優質且可負擔的醫療服務。百康仁德新診所的開幕能讓區內民眾無須離島，即可獲得一流的醫療照護。

百康仁德新診所地址：史丹頓島海灣街（Bay Street）155號，診症時間為每週一至五上午9時至下午5時。診所接受大部分保險，員工可說普通話、廣東話和英語，垂詢及預約電話：718-290-9788。

百康仁德醫生集團由眾多經驗豐富的知名華人醫生組建，醫療質量在各大保險公司評分中名列前茅。百康仁德所屬的超過200位醫療人員，在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島和納蘇郡的100多家診所，為近20萬民眾提供醫療服務。詳情請查詢：www.rendrcare.com。

百康仁德集團史島再添新診所，提供便捷優質醫療服務。
百康仁德集團史島再添新診所，提供便捷優質醫療服務。

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