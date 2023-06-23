保時捷75周年慶 大文行攜茅台系列酒祝賀

「與夢想同行：保時捷跑車75周年慶典」活動6月10日全球同步舉行，美國大文行酒業有限公司攜茅台系列酒,至保時捷布碌崙 車行，與車迷共同慶祝這一特別的日子，賓主盡歡。

今年是保時捷品牌誕生的75週年。1948年6月8日，首架保時捷356「No.1」Roadster 獲得上路許可。對費利·保時捷而言，這是夢想成真的時刻，打造一台前所未有的跑車之夢終變為現實，這就是一路延續至今、引領保時捷不斷前行的創業精神。75年來，保時捷一直「為夢而馳」。

保時捷日前與過去幾十年並肩同行的品牌開拓者和逐夢人共同慶祝75周歲。當地時間晚上10點，在品牌的核心之地——祖文豪森的保時捷廣場，保時捷全球執行董事會主席奧博穆（Oliver Blume）作為主持人開啟了一場異彩紛呈的直播慶典。

保時捷全球執行董事會主席奧博穆在開場中表示：「先鋒精神和無限激情——這就是保時捷的魅力所在。我們將傳統與創新相結合，我們總是勇敢地向前看，但我們從未忘記我們是誰、我們來自哪裡。75年來，我們不斷地重塑自我，同時初心不改，堅守我們的價值觀，保時捷只有不斷演變才能保持其本色。」

在「保時捷跑車75周年」的紀念時刻，保時捷也在慶祝「911誕辰60周年」這一里程碑。自1963年9月在德國國際汽車 展覽會（IAA）上亮相以來，911就激發了人們的熱情：憑藉其標誌性的設計和非凡的駕駛體驗，它已經深深烙印在全球跑車愛好者們共同的記憶之中。最近，第500萬台保時捷跑車交付到了一位比利時客戶的手中。

保時捷布碌崙車行Porsche Brooklyn在75週年慶祝活動中吸引了上百車迷，多位網紅參加，場面喜慶熱鬧。美國大文行酒業有限公司特別在現場設立茅台系列酒的陳列攤位，提供現場品酒，許多保時捷車迷第一次接觸茅台酒，有驚艷的感覺。大文行總裁張瑞群夫婦親到現場主持品酒活動，與客人互動，並送出數十瓶茅台系列酒，賓客皆觀喜、相得益彰。