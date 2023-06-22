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老豫園熱炒深受推薦　十足好料 專業烹調 珍饈不容錯過

紐約訊

法拉盛老豫園開幕至今受到了廣大僑胞的歡迎，用料地道、風味絕佳是食客們最常給予的肯定。紮實的上海手工麵點手藝讓麵食家讚不絕口，精緻獨特的熱炒讓菜餚的鮮甜美味在舌尖下跳動、齒頰留香。目前，老豫園的回饋酬賓活動仍在進行，凡消費滿$30免費停車一小時或送小籠包一籠，滿$60免費停車二小時，饕客們趕快帶上全家前往品嚐吧！

許多吃過老豫園的饕客們總是讚不絕口，還會給推薦給自己的親朋好友。這些適合家庭聚餐或節日慶祝的佳餚，大多都是老豫園堅持的傳統菜式，有著豐富的口感和色彩，讓人垂涎欲滴、食指大動。

響油黃鱔絲：用油炸至金黃酥脆的鱔絲，佐以辣椒、蒜、醋等調味料拌勻，淋上熱油發出「嘶嘶」聲音的同時，香氣撲鼻而來。

水晶蝦仁：選用上等鮮蝦去殼剔腸，以太白粉、雞蛋清、鹽醃製，再以清水沖洗；去除多餘的粉漿，讓蝦仁保持透明清爽，油炸至外皮微焦、內裡嫩滑，不論是賣相或口感都堪稱一絕。

地道的上海菜代表——冰糖走油蹄膀：蹄膀入水煮以去血水和雜質，在熱油下滾動至表皮收縮，佐以老豫園獨家調味燉煮至入味，最後撒上芝麻和香蔥，一道色澤紅亮、肉質Q彈的走油蹄膀就出爐了，保證讓人吮指回味！

松鼠魚：在老豫園師傅精細的刀工下，切成菊花狀、炸至金黃酥脆的魚身，淋上特有比率的茄汁，撒上松子仁和香菜，這道色澤艷麗、味道酸甜適口的松鼠魚絕對是一道老少咸宜的佳餚！

創意料理咸蛋黃焗南瓜：健康的南瓜配上咸香的咸蛋黃，充分將南瓜的甜潤及咸蛋黃的香濃發揮至極致，讓美食與健康兼俱。

糟溜魚片：鱼片配上香糟汁，鱼片滑嫩、糟香浓郁，让人垂涎三尺。熱炒出鍋的鱼片鮮滑、香甜、可口，是一道廣受好评的美味佳餚，也是老豫園熟客的必點美食。

鹹蛋黃螃蟹年糕：Q彈的年糕配上咸蛋黃的香濃以及鮮蟹獨特的鮮甜，完美結合、香氣四溢、口感豐富。咸蛋黃的鹹香和螃蟹的鮮甜相互襯托，年糕的彈牙和醬汁的濃郁相互滲透，一口接一口，根本停不下來！

老豫園竭誠歡迎僑胞們大駕光臨，地址：42-35 Main Street, Unit 1M, Flushing（法拉盛緬街中國銀行大樓內），電話：718-762-2222。

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