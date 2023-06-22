新鮮日本「南高梅」今年最後一批 法拉盛梅園主人提供四種DIY做法

長期飲用梅子醋，對痛風、尿酸、糖尿病等宿疾有幫助；醋有殺菌作用，對於胃腸道內相關菌叢可以調整其酸鹼度，營造出一個健康胃腸有益菌生長環境，且可促進胃腸道對鈣與胺基酸的作用與吸收。

根據神農本草經記載：青梅可除三毒，即食物之毒、水之毒與血之毒，既可殺菌又可淨化酸性體質的血液，益處多多。在日本 、韓國和台灣，許多家庭每年都會DIY青梅食品，而北法拉盛 經營「小小梅園」的台灣移民園主提供四種DIY做法供僑胞參考。

1. 脆梅：將青梅洗淨後加鹽搓揉破壞表皮，然後將每顆梅子輕拍開裂，隨後倒入桶中並注入清水淹過梅子表面，浸泡8小時至清水無苦澀味為止，若仍有苦澀味可再換清水加泡2小時至完全去澀。

• 撈起梅子置入洗衣袋中，放入脫水機脫水3分鐘至表面乾燥；

• 將2公斤糖加3公斤水煮成糖水（放涼後）倒入青梅中，淹過梅子表面浸泡一天後將糖水倒掉；

• 重複上一步驟；

• 將剩下的糖煮成糖水（放涼後），和梅子一起裝在瓶中，放入冰箱保存，即可隨時取食。

2. 梅酒：青梅洗淨並去蒂，置室內陰乾，須等梅子表面全無水分才可。

• 將青梅、米酒放入容器內，液面淹過梅面，經過4個月後即可打開飲用。

3. 梅醋：將梅子用清水洗淨，置室內陰乾，須等梅子表面全無水分才可。

• 將青梅、陳年醋、麥芽依序置入容器中，浸泡4個月後倒出梅汁存放，飲用時再加2倍温開水稀釋。

4. Q梅：青梅洗淨後加鹽600公克浸漬（注入清水淹過梅子表面浸泡）一天一夜，至梅子軟化。

• 將梅子洗去鹽分，日曬2天（約7分乾）；

• 將梅子裝瓶加糖1公斤，一層梅子一層糖，放置到糖溶解後，將糖水倒掉。