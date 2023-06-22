紐約20選區共和黨市議員候選人陳錦良 懇請認同他的共和黨選民都去投他一票

在緬街法拉盛圖書館門口，候選人陳錦良（左）獲得坐在輪椅上的九十高齡耄耋耆老的肯定。

紐約20選區共和黨市議員候選人陳錦良先生（以「紐約良哥」而為社區所熟知，Dany Chen），是美國華人正義聯盟、大學點 居民聯盟創辦人以及皇后區選民居民聯盟創辦人。如今他肩負使命、出馬競選，希望能扭轉法拉盛 治安亂象以及仇視亞裔 的惡劣現狀。敬請居住在郵遞區號11354、11355、11358、11365和11367的共和黨選民，在6/27週二初選當天，或提前投票日的即日起至6/25，慎重地投下神聖一票給Dany Chen，他將不負眾望、為民請命。

陳錦良多年來活躍於法拉盛社區，是維權鬥士。他默默付出，為草根民眾的利益果敢直言，曾數十次帶領大型街頭抗議，並成功讓政府讓步，使原定的大學點男性遊民所變為女性遊民所。陳錦良本著替弱者發聲、為正義代言的信念，毅然決定參加此次競選。

作為家有兩個青少年女兒的爸爸，陳錦良深知治安對華人安居樂業的重要性。他指出，自從2020年紐約州施行輕罪無保釋放政策以來，亞裔社區因受歧視而遭到暴力攻擊的事件急劇上升。輕罪無保釋放助長了許多犯罪分子的囂張氣燄，另一方面更重挫了員警士氣，以致紐約20選區法拉盛這個亞裔華裔居民密集的商住區域治安沉淪，偷盜、搶劫、0元購、暴力、惡意推人下地鐵軌道、殺人事件等與日俱增，已讓大眾苦不堪言、群情激憤。長久以來，陳錦良強烈呼籲增加警力，擴充109警局與社區巡邏隊的力量。這幾個月，大家似乎見到他們奔走呼籲的成效，緬街的警力確實增加了，半夜也能看到員警在各段路口守護。但陳錦良知道，輕罪無保釋放是治安之亂源，改革刻不容緩，否則社區將永無寧日！

陳錦良此次參選的主要政綱如下：1. 整頓治安，強烈要求改變輕罪無保釋放之惡法。2. 支持增加警力，反對減少警務經費；作為全紐約服務人口最多、覆蓋地區最廣的109警局，建議在法拉盛周邊增設警局或分局，從根本上提高出警速度，最大程度保護人民生命財產的安全；支持和鼓勵援助社區發展巡邏隊，聯手多方保護民眾安全。3. 傾聽民意、溝通各方，爭取恢復緬街私家車通行、解決交通順暢和市容整潔、加建停車場，全面提升社區形象，繁榮經濟。4. 支持優質教育增加學校經費，維護特殊高中和天才班並支持保留SHSAT，長遠目標是爭取建一所亞裔/華裔學校。