時間就是金錢：幫助您更快完成購房過程的三個注意事項

現在是買房的一個有趣的階段，因為全國各地的房屋市場繼續經歷歷史性低庫存和高需求。 雖然買家的競爭一直很激烈，但有跡象表明，由於利率 上升和其他因素，房屋銷售持續下降，房地產 市場可能正在降溫。

在決定買房之前，潛在買家應該對這個過程進行自我學習。除了搜索之外，買家還需要考慮貸款 、資格預審和房屋過戶成本，以便處於最佳的地位，從而快速搬進他們夢想中的家。

如果您是在購房市場上眾多美國人中的一員，完成以下這三個步驟將有助於增加您的報價被接受的機會。

?獲得房屋貸款資格預審

獲得房屋貸款資格預審是購房過程中必不可少的第一步。它讓您瞭解您可以貸多少錢，這將指導您尋找您的房屋。它還向賣家表明您信譽良好並且認真考慮購買房屋。最後，通過資格預審會縮短您獲得貸款的時間，這對於擁有多個感興趣買家的賣家來說很有吸引力。

? 計算您的購房首付款

購房過程的下一步是計算購房首付款，這通常是購房者面臨的主要挑戰之一。

雖然沒有辦法避免首付款，但有一些貸款可供選擇低至購買價格的 3% 作為符合條件的購房者的首付。

還有許多基於社區和貸款方支援的財務資源可用於幫助公平競爭並協助支付前期費用 (https://www.chase.com/personal/mortgage/calculators-resources/homebuyer-assistance)。

大通提供高達 5000 美元的購房者補助金，可用於支付全國符合條件的社區的首付款和/或過戶交易費用。 合格的買家可以通過獲得 DreaMaker 房屋貸款並完成經過認證的購房者教育 課程來額外賺取 500 美元。

? 諮詢房屋貸款顧問

諮詢房屋貸款顧問以指導您瞭解購房的一些更複雜的細節也是一個好主意。顧問可以幫助您瞭解技術細節和關鍵術語，例如首付款、市場趨勢、不同郵政編碼的財產稅法和公平住房規則，因此在過戶房屋時不會感到意外。

顧問還將確保您利用所有的貸方支持資源來幫助您按時買房。例如，大通的 Closing Guarantee 承諾在最短 21 天內完成客戶的新房過戶交易或給他們 5,000 美元現金。該計劃讓購房者高枕無憂，因為他們知道他們可以毫不拖延地完成他們的新家交易或獲得可用於支付其它費用的補償。

貨比三家並且找到可以幫助您拿到最低利率和費用的貸方符合您的最大利益。與多個貸方進行資格預審是檢查報價的好方法，它還可以讓您瞭解快速變化的利率如何影響您可以負擔的房屋價位。

雖然購房體驗可能會給您帶來壓力，但我們可以幫助您找到最適合您的選擇。還有許多其他可用資源——尤其是如果您是首次購房者——可以增加您的購房知識，例如 Beginner to Buyer 播客，它為潛在購房者提供了一個獲得所有購房問題答案的地方。 每一集都提供與真實買家和專家嘉賓的對話，討論從抵押貸款申請到交易結束的過程的每一步。

在此處瞭解有關購房流程的更多資訊: https://www.chase.com/personal/mortgage/myhomedashboard

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