我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2女划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招」超有效

王嘉廉社區醫療中心6/24免費戒煙講座

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心將於6月24日舉辦免費社區講座，幫助社區居民瞭解戒煙的相關信息。

紐約市，大約每五位在美國境外出生的亞太裔男士中就有一位是吸煙者。吸煙會對身體的幾乎每個器官都造成傷害，而且儘管一個人從未吸過煙，但如果長期遭受二手煙和三手煙的侵害，仍然會嚴重影響其身體健康。

「為健康，要戒煙」在線講座將於6月24日（星期六）下午3時至4時舉行，由王嘉廉社區醫療中心戒煙輔導員陳仲恆主講，免費向公眾開放（將以國語進行）。陳仲恆先生將講解吸煙如何影響吸煙者的健康，同時說明預防二手煙和三手煙以及戒煙的方法，參加者還將瞭解到免費的戒煙資源。

民眾請留意線上講座鏈接：bit.ly/CBWCHCQuitSmoking，會議號碼ID：843-6010-5497，會議密碼：123456。參加此免費在線講座無需提前預約，如有問題請電郵：[email protected]

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所聯邦認可的醫療中心和以病人為本的醫療之家，在曼哈頓皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。瞭解更多詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

紐約市 皇后區 曼哈頓

上一則

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡　參選是為了更好地服務社區

下一則

Adams市長和SBS專員Kim宣布　通過機會基金為600多家小型企業提供服務

延伸閱讀

王嘉廉曼哈頓華埠社區健康資源中心 開張

王嘉廉曼哈頓華埠社區健康資源中心 開張
研究：可信社區組織 有助拉高投票率

研究：可信社區組織 有助拉高投票率
社區健康資源中心6月19日開放日

社區健康資源中心6月19日開放日
王嘉廉社區醫療中心6月免費接種活動 莫德納新冠二價加強針

王嘉廉社區醫療中心6月免費接種活動 莫德納新冠二價加強針
王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區

王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48

超人氣

更多 >
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了