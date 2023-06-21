王嘉廉社區醫療中心6/24免費戒煙講座

王嘉廉社區醫療中心將於6月24日舉辦免費社區講座，幫助社區居民瞭解戒煙的相關信息。

在紐約市 ，大約每五位在美國境外出生的亞太裔男士中就有一位是吸煙者。吸煙會對身體的幾乎每個器官都造成傷害，而且儘管一個人從未吸過煙，但如果長期遭受二手煙和三手煙的侵害，仍然會嚴重影響其身體健康。

「為健康，要戒煙」在線講座將於6月24日（星期六）下午3時至4時舉行，由王嘉廉社區醫療中心戒煙輔導員陳仲恆主講，免費向公眾開放（將以國語進行）。陳仲恆先生將講解吸煙如何影響吸煙者的健康，同時說明預防二手煙和三手煙以及戒煙的方法，參加者還將瞭解到免費的戒煙資源。

民眾請留意線上講座鏈接：bit.ly/CBWCHCQuitSmoking，會議號碼ID：843-6010-5497，會議密碼：123456。參加此免費在線講座無需提前預約，如有問題請電郵：[email protected]。

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所聯邦認可的醫療中心和以病人為本的醫療之家，在曼哈頓 及皇后區 設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。瞭解更多詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。