必達.白安律所羅亦純 幫助申請911賠償

必達.白安律所羅亦純律師。

九一一 恐襲事件當日奪走近3000名生命，而暴露在毒塵中的清潔工、社工、政府工和周邊居民等呼吸到有毒的空氣，隨之也罹患癌症、一系列呼吸系統疾病以及心理疾病。這些民眾有的需要依靠呼吸器維繫生命，有的接受了化學治療，而事件引起的灰塵、碎片、毒素等也奪走了更多人的生命，讓許多人遭受了長期的病痛。

離案發地不遠、華人 聚居的曼哈頓華埠，許多華人因此染上疾病，但礙於語言障礙、文化差異等原因，他們不瞭解福利 申請流程，甚至並不知悉福利的存在，因此許多罹病的華人與他們的家屬都未曾尋求幫助。

必達.白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)的資深理賠經理羅亦純說：「華人社區的代表性不足，過去22年，很多人都不懂。」作為唯一一家有華人律師代理九一一受害者個案的律所，羅亦純也與專攻老年權益保護法的大律師鄺豔蓮「打配合戰」，幫助華人社區協調溝通，闡釋九一一健康與補償福利的解答與術語，並講解與之相關的美國法律法規。對於九一一賠償基金的常見誤解、如何運作、誰有資格、如何以及何時登記、如何計算賠償金以及申請的整個過程，羅亦純都熟稔於心。

羅亦純長年深耕華人社區，讀書時她曾在華埠的醫院做社工義工，也曾在華人青年進步會輔導新移民學生在高等教育上取得成功。羅亦純是刑事司法學院的國際檢察和監督公共管理學碩士，也曾就職於警局、聯邦法院審前處以及聯邦平等就業機會委員會，還曾在專精糾紛以及長者權益的律所工作，對於華社需求、美國司法與福利體系等，她有一手的經驗和充分的認知。

恐襲事件對於華埠衝擊甚鉅，在瞭解到社區缺乏相關知識普及後，她決定在七年前加入九一一律師團隊。通過這份工作，羅亦純對九一一造成的長期創傷有了更直觀的接觸，她發現有的老人生病卻不知自己的病況，還有人年紀輕輕便確診癌症，一個家庭從此失去孩子，而有的老人與下一代則有明顯的代溝。如今，她已幫助了數千個華人家庭申請九一一賠償金。

羅亦純是第一個為華人社區製作有關聯邦項目九一一福利中文資訊的，包括中英雙語的申請表格。她比任何人都要關心自己的社區，希望民眾可以正確理解自己的權益，這也能讓政府部門意識到正確講解有關九一一福利信息的重要性。

羅亦純所在的律所曾努力參與、倡導及幫助「Zadroga九一一法案」和2016年重新授權的「永不忘記英雄法案」上路，使九一一的補償金獲得全額資助直至2090年。在去年，該律所律師鄺豔蓮起草的兩項提案，由州長霍楚簽字成法，進一步簡化了申請的流程。

與此同時，羅亦純也向律所爭取與多個社區及老年中心共辦講座，為符合資格的社區成員準備申請表格，審查申請人的文件，也為更多有需要者普及這一福利。該律所只有在補償金核批之後才會收取10%的律師費用，所有的九一一福利諮詢都是免費的。

羅亦純說：「服務社區要有這個熱情，不能只把工作當工作，要把興趣當成責任。」對於能夠幫助不同文化、不同背景的弱勢移民家庭解決困難，她有了像義工一般的甘之若飴。

聯邦政府為九一一賠償基金會(VCF)提供全額資助，截止日期也延長到了2090年。儘管如此，VCF在將來也可能設有其他相關的期限，所有在2001年9月11日至2002年7月31日期間出現在曼哈頓下城的社區民眾都應該迅速採取行動，以確認自己是否有資格獲得賠償。有意詢問者，可致電必達.白安律所的中文諮詢熱線：212-658-1763，律所地址：120 Broadway, 28th Floor, New York, NY 10271。