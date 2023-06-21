第九屆「法拉盛網好聲音」開啟報名　歌手可報名參加第一場初賽

第二屆「法拉盛網好聲音」的總決賽結果，由梅老師（左四）上臺公開宣布並頒獎給勝出者。

第九屆「法拉盛 網好聲音」來囉！這項由LINA MEI YOUTUBE頻道暨法拉盛網聯合主辦的歌唱競賽活動，第一場初賽訂於7月19日周三晩上6:30，在布碌崙 翠園酒家舉行。該活動即日起接受初賽報名，每位報名者需交報名費$38、餐費$60；觀賽嘉賓每人酌收$68，包豐富晚餐。

主辦「法拉盛網好聲音」的梅麗娜老師表示，初賽報名費$38另加餐費$60，包括了專業DJ、燈光、攝影、錄影以及LINA MEI YOUTUBE頻道直播，外加臉書和抖音的曝光與相關報導。此外，初賽歌手亦將享有1/4頁雜誌專刊介紹。

凡進入總決賽的歌手，照片會放在宣傳海報上，同時享有1/2頁雜誌專刊介紹，亦有機會登上時報廣場大螢幕。在此次賽事中奪得冠軍者，將獲現金獎$500及獎盃一座；奪得亞軍、季軍、最佳網路人氣獎以及最佳票房獎者，將獲禮物和獎盃一座；冠、亞、季軍還會獨享一頁雜誌專刊介紹。總之，「法拉盛網好聲音」活動將為參賽歌手創造高光時刻以及畢生難忘的美好回憶。

梅老師強調，「法拉盛網好聲音」是紐約華人社區參賽人數最多的比賽之一，不論年齡，只要喜歡唱歌，「法拉盛網好聲音」的舞臺都歡迎你！

該賽事十年內共舉辦八屆，已有累積超過六百名歌手踏上舞臺。選手們憑藉精湛出彩的歌藝，找到了充分發揮提升的渠道。另一方面，他們也以曼妙婉轉的歌聲撫慰僑胞的思鄉之情，為異地生活帶來正能量，這也是該活動能普受歡迎、愈辦愈盛的根本原因。