我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2女划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招」超有效

第九屆「法拉盛網好聲音」開啟報名　歌手可報名參加第一場初賽

紐約訊
第二屆「法拉盛網好聲音」的總決賽結果，由梅老師（左四）上臺公開宣布並頒獎給勝出者。
第二屆「法拉盛網好聲音」的總決賽結果，由梅老師（左四）上臺公開宣布並頒獎給勝出者。

第九屆「法拉盛網好聲音」來囉！這項由LINA MEI YOUTUBE頻道暨法拉盛網聯合主辦的歌唱競賽活動，第一場初賽訂於7月19日周三晩上6:30，在布碌崙翠園酒家舉行。該活動即日起接受初賽報名，每位報名者需交報名費$38、餐費$60；觀賽嘉賓每人酌收$68，包豐富晚餐。

主辦「法拉盛網好聲音」的梅麗娜老師表示，初賽報名費$38另加餐費$60，包括了專業DJ、燈光、攝影、錄影以及LINA MEI YOUTUBE頻道直播，外加臉書和抖音的曝光與相關報導。此外，初賽歌手亦將享有1/4頁雜誌專刊介紹。

凡進入總決賽的歌手，照片會放在宣傳海報上，同時享有1/2頁雜誌專刊介紹，亦有機會登上時報廣場大螢幕。在此次賽事中奪得冠軍者，將獲現金獎$500及獎盃一座；奪得亞軍、季軍、最佳網路人氣獎以及最佳票房獎者，將獲禮物和獎盃一座；冠、亞、季軍還會獨享一頁雜誌專刊介紹。總之，「法拉盛網好聲音」活動將為參賽歌手創造高光時刻以及畢生難忘的美好回憶。

梅老師強調，「法拉盛網好聲音」是紐約華人社區參賽人數最多的比賽之一，不論年齡，只要喜歡唱歌，「法拉盛網好聲音」的舞臺都歡迎你！

該賽事十年內共舉辦八屆，已有累積超過六百名歌手踏上舞臺。選手們憑藉精湛出彩的歌藝，找到了充分發揮提升的渠道。另一方面，他們也以曼妙婉轉的歌聲撫慰僑胞的思鄉之情，為異地生活帶來正能量，這也是該活動能普受歡迎、愈辦愈盛的根本原因。

第九屆「法拉盛網好聲音」第一場初賽舉辦地點在翠園酒家，即布碌崙八大道6521號。報名參加或贊助「法拉盛網好聲音」，請撥打線：917-699-6668、917-881-1647，微信：linamei123，地址：如意珠寶135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

「法拉盛網好聲音」歌手在梅老師的帶領下參與法拉盛農曆春節大遊行，列隊走過最熱閙的...
「法拉盛網好聲音」歌手在梅老師的帶領下參與法拉盛農曆春節大遊行，列隊走過最熱閙的緬街與羅斯福大道路口。

法拉盛 布碌崙 微信

上一則

涉殺律師李進進 26歲女嫌張曉寧精神正常 檢方求刑25年

下一則

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡　參選是為了更好地服務社區

延伸閱讀

振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打

振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打
常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇
白敬亭「長風渡」上酒家玩樂 宋軼提刀管教 豪門婆婆撐腰

白敬亭「長風渡」上酒家玩樂 宋軼提刀管教 豪門婆婆撐腰
布碌崙8大道2銀行 窗戶相繼遭人砸毀

布碌崙8大道2銀行 窗戶相繼遭人砸毀
第3場台灣市集 明日布碌崙舉行

第3場台灣市集 明日布碌崙舉行

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48

超人氣

更多 >
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了