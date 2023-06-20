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躺瘦新技 Semaglutide減肥藥 陳惠萍醫美診所熱賣中

紐約訊

肥胖不只影響美觀，隨之而來的疾病才是不容小覷，現如今的減肥方法，除了基本的飲食控制外，還可透過藥物。陳惠萍醫美診所目前引進風靡美國好萊塢和科技圈的減肥藥Semaglutide索馬魯肽，安全有效地打造歸屬你的美體，歡迎有需要減重的僑胞致電諮詢，陳醫師將評估個人體質，提供最安全有效的治療。

Semaglutide索馬魯肽原本用於二期糖尿病患，是一種在進食後分泌的物質，通過增加胰島素分泌及抑制胰高血糖素釋放來降低血糖濃度。Semaglutide索馬魯肽不僅可以減緩胃部排空並抑制食欲，還能通過將白色脂肪轉化為棕色脂肪以增加能量消耗。此外，該物質也能增加胰島素敏感度，預防糖尿病。

陳惠萍醫師擁有皮膚醫學博士的背景以及豐富的醫學美容治療經驗，診所附設最先進的美容儀器，針對各種皮膚腫瘤及癌前病變提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。

該診所日前引進紐約第一台坊間俗稱「玩美電波」的Oligio電波治療系統，採用立體加熱真皮層、刺激膠原蛋白及彈力蛋白重組的原理，令肌膚改善皺紋並緊緻提升，治療結束即見緊緻效果，2-3個月後皺紋明顯變少。

陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

醫學 糖尿病 血糖

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