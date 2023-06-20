創校九年的快捷培訓法拉盛分校 輔導學員迅速取得CCIE證書與高薪

快捷培訓學校教學環境優良，是學員習得一技之長的好去處。

創校九年的快捷IT職業培訓學校（簡稱「快捷培訓」，LaneCert Inc.），在紐約市法拉盛 、德州 、加州 等地共開六所學校，專門培養思科專家級認證人才（Cisco Certified Internetwork Expert，簡稱CCIE）和大數據專家（Big Data Expert）等執照專業人士。有意報讀該校者，無需基礎、不限專業或背景，適合失業者、留學生或不滿現有工作者就讀。

劉創校人指出，互聯網是高薪技術，投身其間的技術人員多為天之驕子，為各方所爭相禮聘延請，尤其是CCIE領域，更是資訊時代的首選工作。由於思科互聯網作業系統相對獨立，因此對於知識基礎與工作學歷沒有嚴格要求，任何人只要勝任即可。目前這項工作需才孔亟、薪水好、工作相對輕鬆，而聘請CCIE的往往都是大公司，容易解決身份問題，不失為華人移民的理想工作。

學校創辦人Jeffrey劉表示，該校獲得政府授權，是集培訓、實習、就業於一體的正規IT專業考照培訓大本營，凡是低收入、失業和退伍軍人入學免收學費。此外，該校亦提供留學生和F-1、CPT或OPT的實習機會，表現優異者，校方更可提供申辦H1-B機會，以確保學員高薪留在美國。

劉創校人深信，師資是辦學的成功關鍵，該校禮聘的講師都具備多個CCIE認證和10至15年經驗，是真正的專家。校方採取小班制，理論實際並重，通常學員經過800小時全方位學習與操演後，就能具有通過CCIE認證的能力；即使未能一次過關，校方也會准許學員免費返校複習，甚至多次重聽，直到通過考試為止。概括而言，該校講師教學特點如下：1. 提供標準的思科體系培訓，還提供獨到的實驗操作培訓；實驗手冊根據實際工作應用技術和思科網路技術編制而成，學員擁有足夠的實際操作經驗，對未來找工作面試會有很大幫助。2. 提供一對一、手把手的實驗操作輔導，並提供設備供學生隨時練習。3. 按需要提供求職服務，從簡歷到模擬面試，有助學員獲得CCIE認證及職業網路工程師的工作機會。

講到校名由來時，劉創校人透露，校名LaneCert前半部的Lane，直指通往成功的高速康莊大道，而後半部Cert則代表CCIE的Certification；整個校名體現該校的創校宗旨與辦學精神，也就是輔助學生快速獲得行業認證，成為思科(Cisco)互聯網專家。劉創校人進一步說明，CCIE就是思科公司推出的專家級認證證書，是IT業的權威認證，因為思科的產品線在全球行業內的巨大影響力，使得其推出的認證體系也在全球素享盛名、廣受認可。

CCIE共有六類技術認證，分別為：企業架構(Enterprise Infrastructure)、安全(Security)、數據中心(Data Center)、電信運營商(SP, Service Provider)、協作(Collaboration)、無線(Wireless)。考取CCIE認證即代表在專業技術領域中極具競爭力，不僅容易找到年起薪12萬美元的好工作，還能得到整個行業的認同。

在IT行業摸爬滾打多年的Jeffrey，心裡一直感謝當年把CCIE介紹給他的梁先生。2014年7月，Jeffrey50歲，為了將所學嘉惠後人並提攜後進，他在達拉斯開辦了快捷培訓學校，是德州勞動局授權的正規職業學校。隨後2017年5月，快捷培訓學校擴展到休斯頓，緊接著轉往西岸加州開辦了3所分校，之後於2022年7月再在法拉盛辦校，是為進軍美東的開始。