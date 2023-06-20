常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇
每一位家中的寶貝都是父母的心頭肉，而成長中寶貝的幼教問題更是疼愛孩子的父母所關切的。隨著暑期的腳步接近，許多僑胞父母都在為孩子尋找一個既有趣又富有教育意義的暑期活動，而法拉盛常春藤幼兒園絕對是您的最佳選擇！
常春藤幼兒園是一所專業的雙語教育機構，致力於培養孩子們的語言能力、創造力、社交技巧和自信心。常春藤幼兒園暑期課程涵蓋了各種主題，如科學、藝術、音樂、運動、烹飪等，讓孩子們在玩樂中學習、開拓視野、發展興趣。常春藤幼兒園的專業師資團隊都是具有豐富經驗和專業資格的教師，用心地根據每個孩子的年齡和水平，設計合適的教學計劃和活動，確保孩子們在安全和愉快的環境中成長。常春藤幼兒園暑期招生現已開始，敬請致電或前往報名。
常春藤幼兒園致力於提供幼兒優質教育，其專業而熱情的教師，用愛心和耐心教導每一位孩子，關注他們的成長和發展，幫助孩子建立自信和好奇心。常春藤幼兒園專為二至五歲幼兒提供免費3K、UPK課程，園區寬敞舒適、有免費室內停車場，方便僑胞接送孩子。學校還定期舉辦各種精彩的活動，如木偶劇魔術秀、節日派對、戶外喜年華會等，讓孩子們在歡樂中學習。此外，常春藤預校也注重孩子們的趣味手工和科學小實驗，培養他們的創造力和探索精神。學校的室內外大型遊戲場，讓孩子們可以盡情運動和玩耍，讓孩子鍛煉身體和社交能力。常春藤幼兒園是您寶貝成長的理想之地，歡迎您帶著孩子一起前往參觀報名。
長春藤幼兒園有三家，分別為總校：65-01 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，電話：718-460-6366；分校：70-44 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，電話：718-880-1888；森林小丘分校：104-70 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375，電話：718-997-1997。
上一則
曼哈頓地鐵爆連環傷人案 嫌犯隨機砍傷3女後逃逸
下一則
FB留言