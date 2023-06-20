常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

每一位家中的寶貝都是父母的心頭肉，而成長中寶貝的幼教問題更是疼愛孩子的父母所關切的。隨著暑期的腳步接近，許多僑胞父母都在為孩子尋找一個既有趣又富有教育 意義的暑期活動，而法拉盛常春藤 幼兒園絕對是您的最佳選擇！

常春藤幼兒園是一所專業的雙語教育機構，致力於培養孩子們的語言能力、創造力、社交技巧和自信心。常春藤幼兒園暑期課程涵蓋了各種主題，如科學、藝術、音樂、運動、烹飪等，讓孩子們在玩樂中學習、開拓視野、發展興趣。常春藤幼兒園的專業師資團隊都是具有豐富經驗和專業資格的教師，用心地根據每個孩子的年齡和水平，設計合適的教學計劃和活動，確保孩子們在安全和愉快的環境中成長。常春藤幼兒園暑期招生 現已開始，敬請致電或前往報名。

常春藤幼兒園致力於提供幼兒優質教育，其專業而熱情的教師，用愛心和耐心教導每一位孩子，關注他們的成長和發展，幫助孩子建立自信和好奇心。常春藤幼兒園專為二至五歲幼兒提供免費3K、UPK課程，園區寬敞舒適、有免費室內停車場，方便僑胞接送孩子。學校還定期舉辦各種精彩的活動，如木偶劇魔術秀、節日派對、戶外喜年華會等，讓孩子們在歡樂中學習。此外，常春藤預校也注重孩子們的趣味手工和科學小實驗，培養他們的創造力和探索精神。學校的室內外大型遊戲場，讓孩子們可以盡情運動和玩耍，讓孩子鍛煉身體和社交能力。常春藤幼兒園是您寶貝成長的理想之地，歡迎您帶著孩子一起前往參觀報名。

長春藤幼兒園有三家，分別為總校：65-01 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，電話：718-460-6366；分校：70-44 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367，電話：718-880-1888；森林小丘分校：104-70 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375，電話：718-997-1997。