保時捷75周年慶大文行攜茅台系列酒祝賀
「與夢想同行：保時捷跑車 75 周年慶典」活動6月10日全球同步舉行，美國大文行酒業有限公司攜茅台系列酒至保時捷布碌崙車行與車迷共同慶祝這一特別的日子，賓主盡歡。
今年是保時捷品牌誕生的75週年。1948年6月8日，首架保時捷 356“No.1”Roadster 獲得上路許可。對費利·保時捷而言，這是夢想成真的時刻，打造一台前所未有的跑車之夢終變為現實。這就是一路延續至今、引領保時捷不斷前行的創業精神。75年來，保時捷一直「為夢而馳」。
保時捷日前與過去幾十年並肩同行的品牌開拓者和逐夢人共同慶祝75周歲。在品牌的核心之地—祖文豪森的保時捷廣場，當地時間晚上 10:00，保時捷全球執行董事會主席奧博穆（Oliver Blume）作為主持人開啟了一場異彩紛呈的直播慶典。
「先鋒精神和無限激情——這就是保時捷的魅力所在。我們將傳統與創新相結合，我們總是勇敢地向前看，但我們從未忘記我們是誰，我們來自哪裡。」保時捷全球執行董事會主席奧博穆在開場中表示，「75 年來，我們不斷地重塑自我，同時初心不改，堅守我們的價值觀。保時捷只有不斷演變才能保持其本色。」
在「保時捷跑車 75 周年」的紀念時刻，保時捷也在慶祝「911 誕辰 60 周年」這一里程碑。自1963年9月在德國國際汽車展覽會（IAA）上亮相以來，911就激發了人們的熱情：憑藉其標誌性的設計和非凡的駕駛體驗，它已經深深烙印在全球跑車愛好者們共同的記憶之中。最近第500萬台保時捷跑車交付到了一位元比利時客戶的手中。
保時捷布碌崙車行Porsche Brooklyn在75週年慶祝活動中吸引了上百車迷，以及多位網紅參加，場面喜慶熱鬧。美國大文行酒業有限公司特別在現場設立茅台系列酒的陳列攤位，提供現場品酒。許多保時捷車迷第一次接觸茅台酒，有驚艷的感覺。大文行總裁張瑞群夫婦親到現場主持品酒活動，與客人互動，並送出數十瓶茅台系列酒，賓客皆觀喜，相得益彰。
保時捷布碌崙車行是保時捷認證經銷商，為布碌崙及周邊地區的司機提供服務。這裡有精選的新款保時捷車型，以及經過仔細挑選的二手車系列，還有一個金融中心，由合格的金融專家團隊運營，他們可以幫助大家快速、簡單和透明的方式獲得合適的貸款或租賃。
車行還擁有一支專業的保時捷技術人員團隊，有處理各種維護和維修的技能和設備，以及充足的正宗零件庫存。
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