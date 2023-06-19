「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授，談中醫對「過敏性紫癜病」的治療。

「國醫堂」許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，在美創辦紐約國醫堂，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學 教授。

對於「過敏性紫癜病」的中醫治療，范教授表示：過敏性紫癜為西醫病名，是一種導致皮膚、關節 、腸道、腎臟的小血管發炎並出血的疾病。現代醫學尚不清楚這種炎癥最初形成的原因，因此也沒有相對應的藥物進行治療。本病容易復發，令治療難度大大增加。中醫與之無對稱病名，治療的效果卻非常良好。

中醫講究辯證施治：

1. 風熱傷絡證

紫癜以下肢和臀部為多，可伴蕁麻疹；也可見於上肢，對稱分布、顏色較鮮紅、大小形態不一、可融合成片、或有癢感，並可見關節腫痛、腹痛、便血、尿血等癥。前期癥狀多為發熱、微惡風寒、咳嗽、咽紅、鼻衄、全身不適、食欲不振等；舌質紅、苔薄黃、脈浮數。

治法：祛風清熱，涼血安絡。

主方：銀翹散加減。

2. 血熱妄行證

起病急，皮膚瘀斑密集，甚則融合成片，色鮮紅或紫紅；可伴發熱面赤、口乾、渴喜冷飲、心煩失眠、衄血、便血或大便乾結、小便黃赤；舌質紅、苔黃略乾、脈數有力。

治法：清熱解毒，涼血化斑。

主方：犀角地黃湯加味。

3. 濕熱痹阻證

皮膚紫斑色黯或起瘡，多見於關節周圍，伴有關節腫痛灼熱，尤以膝、踝關節多見；四肢沉重、肢體活動受限，可伴有腹痛、納呆、渴不欲飲、大便不調、便血、尿血等症狀；舌質紅、苔黃膩、脈滑數或弦數。

治法：清熱利濕，化瘀通絡。

主方：四妙丸加味。

4. 陰虛火旺證

起病緩、病程長，皮膚紫癜時發時止；瘀斑色暗紅，可伴低熱盜汗、手足心熱、心煩不寧、口燥咽乾、頭暈耳鳴、尿血；舌紅少津、脈細數。

治法：滋陰清熱，涼血化瘀。

主方：大補陰丸加減。

5. 氣不攝血證

病程較長，紫癜反復發作、隱約散在、色淡；形體消瘦、面色不華、體倦乏力、頭暈心悸、食少納呆、便溏；舌淡、苔薄白、脈細弱或沈弱。

治法：健脾益氣，和營攝血。

主方：歸脾湯。

過敏性紫癜病多發於10歲以下小孩，肌膚稚嫩、易虛易實、易寒易熱；辯證務必準確，用藥務必恰當，如此才能事半功倍。

「國醫堂」高級中醫診所可治療現代儀器檢測 不出的疾病的原因。患者自覺身體不適甚至非常痛苦，實驗室檢測不出任何結果，這樣的疾病恰恰是中醫可以辨證治療的。實驗室檢測出來並得出診斷結論，但限制於目前西醫沒有研製出適應有效的藥物而無藥可用，這樣的疾病中醫也是有辦法對症下藥的，有的效果還特別良好。