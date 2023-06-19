國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。

非營利組織——國家亞太老齡化中心(NAPCA)，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)年長者及其家人的生活品質，NAPCA年提供長者及其看護人五種不同語言的服務。

1. 我是否仍需接種新冠疫苗 ？

國家亞太老齡化中心提醒年長者注意，COVID-19病毒仍在。據統計，3月下旬，美國平均每天新增19,500個病例，每月平均新增585,000個病例。對年長者而言，病毒仍很危險，年齡越大患重病的風險就會越高，強烈建議年長者接種最新版本的疫苗。凡上次接種時間在2022年9月前的民眾，就應該接種最新版本的COVID-19疫苗，它可以提供對原始病毒和現在流行的奧密克戎毒株的預防。

2. 我應該接種哪種類型的COVID-19（新冠）疫苗？應該接種幾針？

由於COVID-19疫苗為65歲以上或有基礎疾病的人群提供的保護消失得很快，美國疾控中心更新了COVID-19疫苗接種建議，允許這些人群多接種一劑最新版本的二價疫苗：

●不論年齡，若從2022年9月起就沒有再接種過COVID-19疫苗，則需要接種。

●超過65歲或有基礎疾病者，最好多接種一針COVID-19疫苗。請與您的家庭醫生或藥劑師做進一步確認，以決定是否需要接種。

3. 什麼是Medicaid （白卡）資格檢查（即取消連續註冊規定）？它會如何影響我的Medicaid（白卡）？

Medicaid會定期檢查您的註冊資格，但在疫情緊急情況期間，根據聯邦規定，各州暫停實施這一流程。然而，隨著疫情好轉，連續註冊規定在2023年3月31日被取消，所在的州會重新檢查您是否仍有資格獲得Medicaid，並從2023年4月1日起恢復Medicaid退保流程。Medicaid退保不會立即發生，而是在2023年至2024年初期間逐步進行。為做好準備，請確保聯繫方式有效，以便收取州政府發來的相關通知。當收到有關Medicaid資格檢查的包裹或信件時，需要填寫續期表格，並將其寄到包裹或信件中所提供的地址（若表格中有其他要求，請將要求的文件與表格一同寄出）。如沒有資格繼續享有Medicaid者，將獲得一個特殊註冊期，以便在失去Medicaid前及時找到並註冊一個新的健康保險計畫。

4. 基於我的40個工作積分，我有資格獲得社會保障退休金 。而基於我丈夫的積分，我有資格獲得配偶退休金。我馬上62歲了，想申請配偶退休，因為這樣退休金更高。我想問問我會領到多少退休金？應當如何申請？

若您丈夫已經開始領取他的退休金，您可以在年滿62歲時申請配偶退休金。規則是，根據您申請時的年齡，配偶退休金可以是您丈夫主要保險金額的32.5%至50%，主要保險金額是退休人員在完全退休年齡時有權獲得的每月福利金。若62歲時申請配偶福利，您將永久獲得您丈夫主要保險金額的32.5%。越接近完全退休年齡時申請配偶福利，您收到的金額就更多，您可享有的最高金額是他主要保險金額的50%。若您丈夫在達到完全退休年齡前退休，您的配偶福利將基於他減少後的退休金計算。當您申請配偶退休金時，必須同時申請個人退休金和配偶退休金，社會保障局將先支付個人退休金，然後再支付足夠的配偶退休金，以保證您獲得更高的金額。

年長者對Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案等內容有任何問題，皆可透過以下三種方式聯繫NAPCA年長者幫助中心，中心會及時解答您的所有問題。電話留言：1-800-683-7427（普通話）；1-800-582-4218（粵語）；1-800-336-2722（英語）；電子郵件：[email protected]；郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。