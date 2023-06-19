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必達白安律所鄺艷蓮 保護911受害者

紐約訊
鄺艷蓮律師曾被紐約時報評為「頂級律師」(Top Attorney)，連續八年獲評「超級律師新星」(Super Lawyer’s Rising Stars)。
鄺艷蓮律師曾被紐約時報評為「頂級律師」(Top Attorney)，連續八年獲評「超級律師新星」(Super Lawyer’s Rising Stars)。

在去年9月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署五項法案，進一步維護九一一恐襲受害者及他們家人的權益，其中兩項法案由華裔律師鄺艷蓮牽頭起草。鄺律師會說英文、普通話、粵語以及台山話，迄今已幫助過數千名九一一華裔受害者及其家人。

鄺艷蓮九歲隨家人由台山移民美國，在曼哈頓華埠長大，曾在老年中心當過社工。鄺艷蓮在市立大學法學院(CUNY School of Law)畢業翌年成為一名律師，專攻長者權益、財務規畫、遺產認證、遺囑信託管理等相關業務。

長年在華社生活並與老人打交道的鄺艷蓮發現，相比社會服務，華社更欠缺法律服務與意識，尤其是對老人尤為攸關的長者法、遺產規畫、白卡福利等。鄺艷蓮決定要利用自己的專長及語言文化優勢，幫助華人長者解決法律問題。她曾被紐約時報評為「頂級律師」(Top Attorney)，連續八年獲評「超級律師新星」(Super Lawyer’s Rising Stars)。

九一一恐襲對地處下城的曼哈頓華埠影響深遠，不少華人隨後長期暴露在毒塵中，也罹患癌症和一系列呼吸系統疾病以及心理疾病。鄺艷蓮說：「每個個案都不容易，許多人患病、離世、失去家庭。」案發時鄺艷蓮說也住在華埠當地，是災後的一名倖存者，親見事件對華埠的打擊與創傷。

鄺艷蓮隨後加入必達.白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)，成為全國唯一一位能講中文的九一一律師。她也與資深理賠經理羅亦純等專員齊打配合戰，組成雙語理賠律師團隊，不僅處理受害者賠償金申請事項，還會在受害者與其家人獲得補償金時，與他們一起處理政府福利及遺產規畫，為受害者提供全方位的服務。

鄺艷蓮說：「九一一事發後，許多當地華人活在恐懼之下，而他們在尋求權益與補助時，不應該連溝通這一關都過不了，我們想為他們把事情簡化，處理絲滑。」在受害者過世後，鄺艷蓮也幫助受害者家人通過遺產法庭追究九一一賠償及申請遺產管理權。她說：「災難為家庭帶來悲劇，但至少還有我可以做的。」

在談及自己起草的這兩項法案時，鄺艷蓮表示，因為她對這個有關遺產管理程序的議題十分熟悉，因此只花了不到一天就已完成起草。數天後，州長便將兩案簽字成法，也讓她開心不已，她相信這將幫到更多的恐襲受害者。

在她幫助的九一一受害者中，大多數均為低收入的華裔。她強調，律所只有在補償金核批之後，才會收取10%的律師費用，所有的九一一福利諮詢均為免費。這些受害者居住在離事發地不遠的租金管制公寓或政府樓內，數十年無力搬遷，也並不瞭解申請九一一福利和相關賠償的複雜性，而從小在此長大的她則更願意以自身的專長與熱情回饋華社，使更多的華人受害者瞭解整個申請賠償的過程，幫助他們盡快拿到應得的賠償。

聯邦政府為九一一賠償基金會(VCF)提供全額資助至2090年，儘管如此，VCF也可能設有其他相關的期限。所有在2001年9月11日至2002年7月31日期間出現在曼哈頓下城的社區民眾，都應該迅速採取行動，以確認自己是否有資格獲得賠償。有意詢問者，可致電必達.白安律所中文諮詢熱線：212-658-1763，地址：120 Broadway, 28th Floor, New York, NY 10271。

九一一 華埠 華人

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