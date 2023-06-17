我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

四海劇社舞台劇《車你好冇》七月份公演

紐約訊
紐約四海劇社將於七月中旬獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。
紐約四海劇社將於七月中旬獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。

在紐約華埠成立的四海劇社今年踏入第54劇季，將於七月中旬在紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場（Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002）獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。

《車你好冇》由香港著名編劇鄭國偉創作，是香港話劇團2002年主辦的「此時此地劇本創作比賽」的最佳劇本作品，受到一致好評。潘惠森評：「好像包著一團『火』，舖排上很有層次而富張力，特別是那一而再的高空墜物（跳樓）聲音，我覺得是極富創意的一個構思，可說是神來之筆。」何偉龍評：「好劇本、寫作流利、情節入信。」馮蔚衡評：「語言生活化，與劇中荒誕情節成強烈對比；戲劇性很強，與劇中荒誕感把握得不錯。」陳敢權評：「可演性很高，頗有創意。」

該劇講述了一個因經濟不景氣而受影響的家庭，搬到車房中暫住。一次意外，車房裡發生車禍，有人送命，卻又因此而另有發現。一個破車房裡的春天、一個從死亡之中啟迪生命的故事、一個有關車和人的荒誕樂章。

鄭氏認為：「香港是一個充滿生機的都市，有一日千里的風光，亦有一落千丈的日子。但是困難總會克服，逆境總會捱過，因為我們都是香港人。」當年憑著這個信念，他創作了《車》劇。

鄭氏畢業於香港演藝學院戲劇學院戲劇藝術碩士課程，主修編劇。他的得獎作品繁多，除了今次演出的《車你好冇》，還有1995年的《夏日搖籃》、1997年的《最美夏天》、1995年1997年的《都市·情親》、2012年的《最後晚餐》、2022年的《曖昧》；其中2012年的《最後晚餐》獲第4屆香港小劇場獎「最佳劇本」、第4屆香港小劇場獎、第21屆香港舞台劇獎「最佳劇本」，2022年的《曖昧》獲第30屆香港舞台劇獎及「最佳劇本」。另外，2003年鄭氏更獲第十二屆香港舞台劇獎頒發的「傑出青年編劇獎」及2013年華文戲劇節（杭州）的《優秀編劇獎》。

四海劇社今次演出的《車你好冇》由梁偉傑執導，演出的劇團成員包括程慧珊、黃允邦、曹君穎、何善影、劉啟明、李健烽、盧德和、韓綽絧、梁文安。

導演梁偉傑之前曾經為劇團執導杜國威的《愛情觀自在》及《我愛阿愛》，今次選擇《車》劇，是因為他覺得這劇本與現今社會狀況非常相似：有很多人都正處在經濟困難之中，承受著很大的生活壓力，有被裁員而失去工作的、畢業即失業的。就正如陳百強的一首歌「失業生」所唱：「沒有了方向，失去了自己。」此齣劇是一個黑色喜劇，導演梁偉傑希望可以為現今的大時代環境添加一份笑料，使大家在黑暗之中看到一些曙光。

《車你好冇》演出時間：7月8日和15日（星期六）下午3時和晚上7時，7月14日（星期五）晚上8時，7月9日和16日（星期日）下午3時。該劇用粵語演出七場，同時附有中英文字幕，方便不諳廣東話的觀眾欣賞。現場票價為$25，網上預購$20，年滿60歲及以上長者售價$12。因座位有限，為免向隅，敬請民眾及早預購門票。舞台劇演出節目查詢電話：718-831-1998，欲網上購票及瞭解更多相關消息，請瀏覽四海劇社網址：fourseasplayers.org。

紐約四海劇社將於七月中旬獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。
紐約四海劇社將於七月中旬獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。

香港 舞台劇 劇場

上一則

鄧氏中醫疑難雜症診所淺談胃病

下一則

社區健康資源中心6月19日開放日

延伸閱讀

中國經濟乏力 美國投行紛放棄中企赴港IPO案

中國經濟乏力 美國投行紛放棄中企赴港IPO案
熊黛林罕見怒嗆「被最親近的人出賣」 郭富城躺槍

熊黛林罕見怒嗆「被最親近的人出賣」 郭富城躺槍
芝台灣同鄉聯誼會時事講座 雷倩分析台灣選擇

芝台灣同鄉聯誼會時事講座 雷倩分析台灣選擇
熊黛林自爆「被親近人出賣」網狂猜：喊話舊愛郭富城？

熊黛林自爆「被親近人出賣」網狂猜：喊話舊愛郭富城？
港肺癌連2年高發 女首多於男

港肺癌連2年高發 女首多於男

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

紐約地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

2023-06-16 12:38

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社