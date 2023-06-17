四海劇社舞台劇《車你好冇》七月份公演

紐約四海劇社將於七月中旬獻上香港舞台劇最佳劇本得獎作品《車你好冇》。

在紐約華埠成立的四海劇社今年踏入第54劇季，將於七月中旬在紐約市下東城格蘭街466號亨利街藝術中心地下劇場 （Abrons Arts Center, 466 Grand Street, New York, NY 10002）獻上香港舞台劇 最佳劇本得獎作品《車你好冇》。

《車你好冇》由香港著名編劇鄭國偉創作，是香港話劇團2002年主辦的「此時此地劇本創作比賽」的最佳劇本作品，受到一致好評。潘惠森評：「好像包著一團『火』，舖排上很有層次而富張力，特別是那一而再的高空墜物（跳樓）聲音，我覺得是極富創意的一個構思，可說是神來之筆。」何偉龍評：「好劇本、寫作流利、情節入信。」馮蔚衡評：「語言生活化，與劇中荒誕情節成強烈對比；戲劇性很強，與劇中荒誕感把握得不錯。」陳敢權評：「可演性很高，頗有創意。」

該劇講述了一個因經濟不景氣而受影響的家庭，搬到車房中暫住。一次意外，車房裡發生車禍，有人送命，卻又因此而另有發現。一個破車房裡的春天、一個從死亡之中啟迪生命的故事、一個有關車和人的荒誕樂章。

鄭氏認為：「香港是一個充滿生機的都市，有一日千里的風光，亦有一落千丈的日子。但是困難總會克服，逆境總會捱過，因為我們都是香港人。」當年憑著這個信念，他創作了《車》劇。

鄭氏畢業於香港演藝學院戲劇學院戲劇藝術碩士課程，主修編劇。他的得獎作品繁多，除了今次演出的《車你好冇》，還有1995年的《夏日搖籃》、1997年的《最美夏天》、1995年1997年的《都市·情親》、2012年的《最後晚餐》、2022年的《曖昧》；其中2012年的《最後晚餐》獲第4屆香港小劇場獎「最佳劇本」、第4屆香港小劇場獎、第21屆香港舞台劇獎「最佳劇本」，2022年的《曖昧》獲第30屆香港舞台劇獎及「最佳劇本」。另外，2003年鄭氏更獲第十二屆香港舞台劇獎頒發的「傑出青年編劇獎」及2013年華文戲劇節（杭州）的《優秀編劇獎》。

四海劇社今次演出的《車你好冇》由梁偉傑執導，演出的劇團成員包括程慧珊、黃允邦、曹君穎、何善影、劉啟明、李健烽、盧德和、韓綽絧、梁文安。

導演梁偉傑之前曾經為劇團執導杜國威的《愛情觀自在》及《我愛阿愛》，今次選擇《車》劇，是因為他覺得這劇本與現今社會狀況非常相似：有很多人都正處在經濟困難之中，承受著很大的生活壓力，有被裁員而失去工作的、畢業即失業的。就正如陳百強的一首歌「失業生」所唱：「沒有了方向，失去了自己。」此齣劇是一個黑色喜劇，導演梁偉傑希望可以為現今的大時代環境添加一份笑料，使大家在黑暗之中看到一些曙光。