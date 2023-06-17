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小頸美冠牙齒矯正專注齒列咬合

紐約訊
小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)獲五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。
小頸北方大道的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)獲五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。

由華裔梁春雲齒列矯正醫師(Cynthia C. Leung, DDS MSD)主持的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)，位於皇后區小頸北方大道牙科診所，提供專業和多項的齒列矯正醫學服務，歡迎僑胞民眾致電免費諮詢。

擁有一口潔白整齊的牙齒，可以讓整個人的笑容與面貌更加分，因此齒顎矯正越早開始越好。美國的許多主流人士從小學開始就進行齒顎矯正，因此到了大的時候每人都有一口完好的笑容與面貌。

梁春雲齒顎矯正醫師接受了完整的齒列矯正訓練，是持有專業認證學歷的齒列矯正醫師。梁醫師畢業於紐約州大石溪分校的牙醫學院，之後還前往位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)齒列矯正醫學院做研究兩年，擁有豐富的牙齒矯正治療經驗。

梁醫師指出，所謂齒顎矯正，是指藉由裝置改善顏面骨異常之發育和重新排列不整齊的牙齒，進而達到美容目的並能恢復咀嚼功能，還可以進一步幫助消化及營養吸收、口腔衛生維護、預防齲齒及牙周病、恢復臉形美觀、對自己產生信心，同時還能獲得人格正常發展、發音正確、增加學習等效果。另外，嘴唇的閉合及齒列的完整，可以避免口腔粘膜乾燥及增進口腔對感染的抵抗力。

從醫學角度來看，當牙齒的排列咬合關係異常時，會影響生理及心理，產生明顯障礙（如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等）則必須接受矯正治療。在主觀方面，要看個人之審美標準、職業及人際關係的需求，然後才能做出適當的決定。

梁醫師表示，齒列矯正最在乎的就是咬合。她曾針對過上百個案例做研究與檢討，其中包含人種和所面臨病變的因素，尤其是青少年。她建議孩童在8至12歲時，可以在家長陪同下前往專業的齒列矯正醫師處做初步檢查。

美冠牙齒矯正專科診所地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島納蘇郡），電話：718-225-8828，網頁：www.caliperortho.com。診所擁有高新先進的牙科醫療設備儀器，衛生防疫措施嚴謹，敬請民眾放心看診並致電預約。

醫學 皇后區 俄亥俄州

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