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帝國藍盾藍十字基金會捐贈45萬　紐約食物銀行啟動「以食為藥」計劃

紐約訊
帝國藍盾藍十字基金會捐贈45萬，以啟動紐約食物銀行「以食為藥」計劃。
帝國藍盾藍十字基金會捐贈45萬，以啟動紐約食物銀行「以食為藥」計劃。

作為解決紐約糧食不安全問題持續工作的一部分，Empire BlueCross BlueShield基金會6月6日宣布，向紐約市食品銀行提供450,000美元的贈款，以啟動「以食為藥」的計劃程序。帝國藍盾藍十字基金會在Empire BCBS布碌崙日落公園五大道社區服務中心舉行捐贈支票轉交儀式後，隨即向區內250個家庭民眾分發了食物。

「以食為藥(Food as Medicine)」計劃是由Empire BlueCross BlueShield Foundation資助的Feeding America計劃，旨在於未來三年內篩查2千至3千名患者，以改善食品安全和健康結果。該計劃現階段將幫助紐約食物銀行和Empire BlueCross BlueShield加強數據收集、共享和分析，以更好地瞭解面臨飢餓的人們的需求並提供有效的解決方案。

帝國藍盾藍十字/加健計劃總裁Mark Levy博士說：「每個人都應該獲得營養、健康的食物，支持減少糧食不安全和改善我們社區整體健康的舉措，仍然是Empire的首要任務。通過我們與紐約食物銀行的合作，我們將繼續打破障礙，創造創新的解決方案，讓任何人都不會挨餓或營養不良。我們一起努力打造一個更健康、更公平的紐約，讓每個人都能茁壯成長、充分發揮潛力、享受有尊嚴和幸福的生活。」

紐約食物銀行總裁兼首席執行官萊斯利戈登表示：「紐約食物銀行與Empire BlueCross BlueShield的合作夥伴關係，將幫助我們進一步實現消除城市飢餓的使命，更感謝這筆非常慷慨的45萬美元贈款，我們將能夠擴大我們對紐約市最弱勢居民的影響。」

食物安全與健康密不可分，若無法獲得有營養的食物，會對健康和福祉產生嚴重的長期影響，並且會使面臨飢餓的人們更難管理現有的慢性病。

布魯克林區長安東尼奧·雷諾索代表指出：「像紐約食物銀行和Empire BlueCross BlueShield基金會之間慷慨、跨組織的合作和贈款，對於提供創造性服務幫助弱勢紐約人以協調的方式滿足食物和營養等基本需求至關重要。雖然我們努力建設一個企業責任符合問責制和社會安全網計劃公平地擴展到所有有需要的社區，但紐約食物銀行和Empire BlueCross BlueShield等非營利組織和社會組織提供了填補我們社區裂縫的基本服務，感謝兩位合作夥伴的慷慨資助和重要工作。」

Food Bank For New York City是Feeding America網絡的成員，是從Empire母公司基金會獲得資金的21家食品銀行之一。欲瞭解有關紐約食物銀行更多信息，請瀏覽網頁：www.foodbanknyc.org。

帝國藍盾藍十字基金會捐贈45萬，以啟動紐約食物銀行「以食為藥」計劃。
帝國藍盾藍十字基金會捐贈45萬，以啟動紐約食物銀行「以食為藥」計劃。

紐約市 日落公園 支票

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