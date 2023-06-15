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黃啓源律師6/17早10點信託線上演講

紐約訊
黃啓源律師定於2023年6月17日（星期六）上午10點，線上透過Zoom演講信託的法律概念。
黃啓源律師定於2023年6月17日（星期六）上午10點，線上透過Zoom演講信託的法律概念。

黃啓源律師定於2023年6月17日（星期六）上午10點，線上透過Zoom演講信託的法律概念。在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的製度在美國行之有年，是很成熟的法律制度。很多人喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裏，因為這些人在做生意，隨時都有可能和別人產生法律糾紛，財產會被法院扣押，把財產放在不可撤銷的信託裏可以保護財產的所有人不受債權人的追償。

老人家體貼晚輩，把財產放到可撤銷的信託，待老人家百年之後，他們的繼承人不必到法院去辦理昂貴又煩人的遺產繼承程序。如果老人家改變心意，也可以隨時撤銷或修改信託，非常有彈性，給體貼下一代的老人家帶來很多方便。

還有些考慮周到的老人家，為了避免自己年老後處理財務的能力降低，於是把財產放在信託裏，可以免去家人到法院為她申請監護人的麻煩。有些人很直接地說，信託就是他的「孝子」，還有些人把信託當作「保護人」。

有些中產階級沒有子女或是只有一個子女，他們有沒有做信託的必要呢？人壽保險應不應該放在信託裏？放在信託和不放在信託有什麽區別？

有些人為了拿到聯邦政府提供的免費醫療服務，成立不可撤銷的信託。他們認為他們的財產應該讓他們的子女繼承，政府提供的免費醫療服務費用不應該變成他們財產上的債務。如果要用到聯邦的免費長期看護服務，在紐約區平均每個月的長期看護費用在$16,000左右，平均一般人使用長期看護的時間大約為3.5 年，也就是說聯邦免費醫療服務要為使用人支出大約65萬以上。如果沒有做信託的話，使用人的房屋會背負至少65萬的債務，所以使用信讬可以為繼承人保留很多的遺產。

中國人最簡單的財產傳承辦法就是把子女的名字加到房地產的產權狀上，但是這種處理方式剝奪了老人家對房地產的控制權，而且子女要出賣房屋的時候還要負擔很高的資本所得稅。如果把房地產放在信託裏，上面載明自己在世時對房地產有完全的控制力，過世之後再把房地產留給兒女，這樣房地產主掌握著對房地產的控制權，過世時房地產轉給自己，子女的成本便是老人家過世時的市價，這樣子女還可以免交一大筆房地產資本所得稅。

除了以上的好處之外，信託還有什麽用途？為什麽信託有這麽多好處？黃啓源律師從信託的法律原理為聽眾詳細分析，並為聽眾講解信託製作的程序、成立信託應該註意的事項，並詳細解答聽眾有關信託的問題。有意參加講座的聽眾，請發送短信到：718-688-9765，短信中寫明姓名、電話號碼、參加人數。黃啓源律師電話：917-709-6640，辦公室地址：39-01 Main Street, Room 510, Flushing, New York 11354。

房地產 保險 華人

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