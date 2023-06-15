王嘉廉社區醫療中心6月免費接種活動 莫德納新冠二價加強針

王嘉廉社區醫療中心6月將在皇后區法拉盛和曼哈頓華埠分別舉辦莫德納新冠疫苗二價加強針接種活動。

王嘉廉社區醫療中心6月將在皇后區 法拉盛和曼哈頓華埠 分別舉辦莫德納新冠疫苗二價加強針接種活動。皇后區法拉盛活動訂於6月17日(星期六)上午9時30分至下午4時30分，在37道136-26號5樓舉行；曼哈頓華埠活動將於6月20日(星期二)上午9時30分至下午4時30分，在中央街168號3M層舉行。歡迎18歲及以上人士、無醫療保險人士參加，需提前預約，請致電社區醫療中心疫苗接種熱線：646-984-4292。

二價加強針可預防新冠的原始病毒，還可有效預防新冠變異毒株奧密克戎。目前65歲及以上人士，可在接種第一劑二價加強針的至少4個月後，接種第二劑二價加強針。免疫功能低下人士，可在接種第一劑二價加強針的至少2個月後，接種第二劑二價加強針。之前是否感染過新冠並不重要，接種加強針能夠有效地預防感染後出現重症和住院的風險，尤其是65歲以上老年人。

王嘉廉社區醫療中心成立於1971年，是一所聯邦認可、以病人為本的醫療之家。50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何。王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。瞭解更多詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。