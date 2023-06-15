我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

王嘉廉社區醫療中心6月免費接種活動 莫德納新冠二價加強針

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心6月將在皇后區法拉盛和曼哈頓華埠分別舉辦莫德納新冠疫苗二價加強針接種活動。
王嘉廉社區醫療中心6月將在皇后區法拉盛和曼哈頓華埠分別舉辦莫德納新冠疫苗二價加強針接種活動。

王嘉廉社區醫療中心6月將在皇后區法拉盛和曼哈頓華埠分別舉辦莫德納新冠疫苗二價加強針接種活動。皇后區法拉盛活動訂於6月17日(星期六)上午9時30分至下午4時30分，在37道136-26號5樓舉行；曼哈頓華埠活動將於6月20日(星期二)上午9時30分至下午4時30分，在中央街168號3M層舉行。歡迎18歲及以上人士、無醫療保險人士參加，需提前預約，請致電社區醫療中心疫苗接種熱線：646-984-4292。

二價加強針可預防新冠的原始病毒，還可有效預防新冠變異毒株奧密克戎。目前65歲及以上人士，可在接種第一劑二價加強針的至少4個月後，接種第二劑二價加強針。免疫功能低下人士，可在接種第一劑二價加強針的至少2個月後，接種第二劑二價加強針。之前是否感染過新冠並不重要，接種加強針能夠有效地預防感染後出現重症和住院的風險，尤其是65歲以上老年人。

王嘉廉社區醫療中心成立於1971年，是一所聯邦認可、以病人為本的醫療之家。50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何。王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。瞭解更多詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

皇后區 曼哈頓 華埠

上一則

美東黃埔官校、紐約大陳同鄉 周年餐會300人與會

下一則

5共和黨市議員參選人 分享政見盼支持

延伸閱讀

紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」

紐約法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」
紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節

紀念奴隸解放 法拉盛將首次舉辦六月節
王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區

王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區
亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節

亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節
法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了