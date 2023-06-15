備受注目的3AF「亞裔營銷峰會」 隆重回歸實體活動

Admerasia媒體戰略主管Suvi (Suwen) Liu（左）和麥當勞美國市場營銷部媒體規劃和採購經理Maria Zavala（右）分享了他們利用360度媒體接觸點有效開展媒體活動的最佳實例，讓多個亞裔美國人族群參與語言和文化媒體環境，取得了積極的成果。

備受期待的3AF美國亞裔 廣告聯盟「亞裔營銷峰會」，最近三年因疫情改為線上進行，今年正式回歸面對面的聚會活動。今年的峰會於5月23日至24日，在洛杉磯「日裔美國人國家博物館」（Japanese-American National Museum Los Angeles）舉行，匯集了廣告營銷行業的領袖、內容創作者、創意人、有影響者、媒體和廣告公司高管、潮流引領者等。大家共聚一堂，討論亞裔美國人營銷的最新趨勢和見解。

今年峰會的一大亮點是世界級黃金標準營銷商麥當勞 及其廣告公司Admerasia的演講，他們分享了媒體推廣的最佳實例。該活動利用360度媒體接觸點，有效地吸引多個亞裔美國人族群參與本語和文化的媒體環境，取得了積極成果。

麥當勞美國營銷媒體規劃和採購經理Maria Zavala和Admerasia媒體戰略主管Suvi (Suwen) Liu展示了他們如何利用對消費者的洞察和數據，制定以2022年FIFA世界杯足球 賽為中心的行銷方案。他們的演講展示了麥當勞和Admerasia之間強大的伙伴關係和協作過程，廣告營銷計劃得以無縫執行並取得了出色的成果。

小組討論強調了麥當勞和Admerasia共同致力於開展能夠引起亞裔美國觀眾共鳴並有效吸引注意力的營銷活動。Admerasia致力於突破媒體創新的界限，鞏固其作為亞裔美國廣告行業領導者的地位。