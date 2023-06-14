A&K綜合建築事務公司誠信負責 價錢合理公道

A&K綜合建築事務公司有著豐富的經驗和技術，專精美甲沙龍裝修工程、建築新建擴建、住宅及公寓翻修等。

A&K綜合建築事務公司是一家服務社區多年的老牌建築公司，其中最為擅長美甲沙龍的裝修、設計，包括通風系統的安裝。公司經驗豐富，擁有最專業的工作團隊以及豐沛的資源和合作夥伴，可以幫助美容美甲業者的工作環境符合紐約州 最新的Nail Salon Ventilation Certification規定，確保他們的業務安全合法。

據公司的負責人介紹，最近接到非常多的美甲業者諮詢，因為他們收到了政府的黃牌。根據紐約州最新的Nail Salon Ventilation Certification規定，所有提供美甲服務的沙龍都必須安裝一個能夠有效排除化學氣體、粉塵和其他空氣污染物的通風系統。這個系統必須能夠從沙龍中排出至少每分鐘50立方英尺的空氣，並且從室外引入至少每分鐘50立方英尺的新鮮空氣。這個系統還必須能夠將排出的空氣直接送到室外，而不是回流到沙龍或其他空間。

如果您的沙龍在2016年10月3日之前獲得了許可，那麼您需要在2021年10月3日之前安裝這個系統。如果您的沙龍在2016年10月3日當日或之後獲得了許可，那麼您需要在開業時就安裝這個系統。如果您沒有按時安裝這個系統或者這個系統不符合規定，那麼您可能會收到警告或被要求出庭（黃牌）。

如果您遇到了這種情況請不要擔心，請即刻聯絡A&K綜合建築事務公司幫助您解決問題。該公司有正規的專業人員，可以馬上為您安裝或改善通風系統，同時提供一份由通風專業人員簽名的證明，說明您的沙龍符合新的通風要求。這樣，您就可以放心地繼續經營您的業務，而不用擔心被罰款或關閉。

A&K綜合建築事務公司將於8月底在法拉盛 45-32 162 St, Shoe Village大樓內開設一家大型美甲美髮用品百貨商店，您可以找到各種類型和品牌的美甲桌子、修腳椅、修腳椅套、烘乾台、櫃檯、各類專業儀器、髮廊傢俱和設備、髮廊耗材等。新的商店內還有一個室內設計展示廳，滿足您從裝修到商品選購的一站式服務。