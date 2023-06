紐約2023夏季免費藝術節 最強打卡攻略

五個紐約最具代表性的舞蹈團——Ballet Hispanico、Alvin Ailey美國舞蹈劇院、美國芭蕾舞劇院、紐約城市芭蕾舞團、哈萊姆舞蹈劇院將同台共舞。

一說到夏天,就少不了各種音樂節的影子,炎炎夏日裡隨著音樂的節拍舞動,釋放所有的熱情與煩惱,這就是音樂節的魅力所在。紐約的夏天馬上來臨,林肯中心第二屆「城市之夏」藝術節(Summer for the City)也將於6月14日至8月12日重磅回歸。今年昇級版的藝術節不僅有音樂節標配的歌舞狂歡,更是將露天電影節、脫口秀、歌劇 、展覽等通通帶到了曼哈頓中心,且大多數活動都是免費的。趕快將林肯中心「城市之夏」藝術節加入今夏的打卡清單,一起來感受一下藝術節的活力吧!

經過去年「城市之夏」的火爆場面,林肯表演藝術中心以此為契機,將旗下所有的夏季歡慶活動都聚集在一起,策劃了今年的升級版「城市之夏」藝術節。為了迎接「城市之夏」藝術節,視覺總監克林特·拉莫斯(Clint Ramos)以植物的多樣性為靈感,將林肯中心園區變身城市中心的綠洲,為駐足的觀眾提供舒適的休憩區,200隻火烈鳥裝置將安家林肯中心的保羅·米爾斯坦倒影池,10英呎的超大迪斯可球也即將回歸噴泉上方,為人們的歌舞狂歡做足準備。

「城市之夏」將有數百場免費活動,可以盡情享受藝術的魅力。藝術節期間,在喬西·羅伯遜廣場舞池(The Dance Floor at Josie Robertson Plaza),每週將舉辦至少兩場舞蹈之夜,由包括格萊美和拉丁格萊美獎得主Lucrecia在內的眾多實力派藝術家現場主持,涵蓋搖擺舞、嘻哈、梅倫格舞、薩爾薩舞、排舞、林迪舞等多種舞蹈風格,參與者切勿錯過入舞池盡情享受一起舞蹈的歡樂。

從7月25日至29日一連五晚,五個紐約最具代表性的舞蹈團——Ballet Hispanico、Alvin Ailey美國舞蹈劇院、美國芭蕾 舞劇院、紐約城市芭蕾舞團、哈萊姆舞蹈劇院將同台共舞,為藝術節特別編排每晚都不重複的節目。舞蹈節期間,每天下午都會由其中一家舞蹈團主導舞蹈工坊,欣賞表演之餘還能學習跳舞,所有年齡都可以參加。舞蹈工坊每日下午5時,演出時間每日下午7時30分,地點在Damrosch Park和林肯中心廣場噴泉周圍的大舞池。

莫札特音樂節已在紐約有了超過半個世紀的歷史,今年將會是常駐樂團「莫札特音樂節管弦樂團」以此名字存在的最後一年,也將是領導樂團21年的音樂總監路易士·朗格雷(Louis Langree)的告別表演。此後,樂團將更名,繼續作為林肯中心夏季的特別成員而長期存在。

莫札特音樂節管弦樂團將在大衛·格芬廳帶來12場音樂會演出,共六套不同的節目。朗格雷將指揮莫札特不朽的C小調彌撒曲和最後三部交響曲,濃縮了人類的全部情感,觀眾也將在夏季音樂會輕鬆包容的氛圍中欣賞到更多非莫札特的曲目,如柴可夫斯基小提琴協奏曲、舒曼的交響曲等經典傑作,以及多首當代作曲家新作的首演等。特邀的藝術家包括著名指揮Jonathon Heyward & Gemma New & Thomas Wilkins、低音提琴演奏家Xavier Foley、小提琴家Simone Lamsma和Randall Goosby等,時間自7月25日至8月12日共12場,地點在大衛·格芬廳吳蔡劇場(David Geffen Hall),票價隨意支付(最低價$5,建議價$35)。

7月19日至23日為期一周的「韓國藝術周」,邀請多個韓國K-pop及搖滾樂隊、DJ及舞蹈團體進行專場表演,包括Crying Nut、Say Sue Me、Yerin Baek、DJ Peach等藝術家,還有一場在Damrosch Park舉行的戶外免費音樂會,路易士·朗格雷指揮莫札特音樂節管弦樂團,著名韓裔 長笛演奏家崔娜卿(Jasmine Choi)將帶來莫札特《長笛協奏曲第二號》。