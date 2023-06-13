我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

從喉嚨痛發展到心臟病 謹防兒童鏈球菌咽喉炎併發症

紐約訊
百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍(Josephine Jung, MD)。
百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍(Josephine Jung, MD)。

冬春季節是兒童感染鏈球菌咽喉炎的高發時節，紐約百康仁德醫生集團提醒民眾，鏈球菌咽喉炎具有傳染性，如不有效遏止細菌感染可能會引發嚴重併發症，家長切勿輕視。

百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍(Josephine Jung, MD)指出，鏈球菌咽喉炎多發於兒童之間，主要症狀包括喉嚨疼痛、膿腫、扁桃體腫脹、喉嚨後面有白斑、發熱、頭痛、噁心反胃等。與普通感冒相比，鏈球菌感染導致的喉嚨疼痛往往更嚴重，持續時間也更長。

戎愛珍醫生表示，鏈球菌咽喉炎是一種細菌感染，因此需要使用抗生素治療，如果得到有效治療，患者很快就能康復，但如果感染不能及時得到遏制，細菌可能會傳播至身體的其他器官部位並導致嚴重的併發症，如腎病、風濕性心臟病等。

戎愛珍醫生舉例，她曾接診一位十幾歲的華人孩子，小病人連續咳嗽了半年之久，多次前往急診室就診，還做了胸片檢查，但始終未能查明病因。戎醫生給孩子檢查後發現，其實孩子感染的正是鏈球菌，且細菌感染已侵入腦部，造成了神經性咳嗽。

戎愛珍醫生提醒家長，鏈球菌可導致重複感染，並有傳染性，因此多孩家庭中可能出現兄弟姐妹反覆感染的情況。目前鏈球菌咽喉炎沒有疫苗，家長應教育孩子在咳嗽和打噴嚏時摀住口鼻、勤洗手、進行分餐，並加強孩子的免疫能力。

此外，戎愛珍醫生特別強調，儘管不少疾病高發於冬春季節，但並不代表在其他時節不會感染發病，家長切不可掉以輕心。以流感為例，它的傳播一般到三四月份就進入尾聲，然而今年直到五月還有多名兒童流感病例，並且有反覆感染的個案。家長應每年帶孩子接種流感疫苗，且最好在十月底之前完成接種。

戎愛珍醫生目前在百康仁德醫療集團旗下診所看診，診所提供兒童及青少年常規健康檢查、入學檢查、疫苗注射、嬰幼兒發育評估等。診所地址：1575 Hillside Ave., Suite 302, New Hyde Park, NY 11040（長島新海德公園），電話：516-775-8000；戎愛珍醫生可說國語、粵語及台語。

流感疫苗 併發症 長島

上一則

皇佳商業銀行活期儲蓄賬戶 高息優惠至7月4日截止

下一則

亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節

延伸閱讀

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀
BNT疫苗公司在德面臨數百件求償官司 1原告稱出現腦霧求償15萬歐元

BNT疫苗公司在德面臨數百件求償官司 1原告稱出現腦霧求償15萬歐元
養生／站立血壓高於坐姿 心臟病風險倍增

養生／站立血壓高於坐姿 心臟病風險倍增
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
中國首個針對新冠XBB變異株疫苗 獲批緊急使用

中國首個針對新冠XBB變異株疫苗 獲批緊急使用

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養