從喉嚨痛發展到心臟病 謹防兒童鏈球菌咽喉炎併發症

百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍(Josephine Jung, MD)。

冬春季節是兒童感染鏈球菌咽喉炎的高發時節，紐約百康仁德醫生集團提醒民眾，鏈球菌咽喉炎具有傳染性，如不有效遏止細菌感染可能會引發嚴重併發症 ，家長切勿輕視。

百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍(Josephine Jung, MD)指出，鏈球菌咽喉炎多發於兒童之間，主要症狀包括喉嚨疼痛、膿腫、扁桃體腫脹、喉嚨後面有白斑、發熱、頭痛、噁心反胃等。與普通感冒相比，鏈球菌感染導致的喉嚨疼痛往往更嚴重，持續時間也更長。

戎愛珍醫生表示，鏈球菌咽喉炎是一種細菌感染，因此需要使用抗生素治療，如果得到有效治療，患者很快就能康復，但如果感染不能及時得到遏制，細菌可能會傳播至身體的其他器官部位並導致嚴重的併發症，如腎病、風濕性心臟病等。

戎愛珍醫生舉例，她曾接診一位十幾歲的華人孩子，小病人連續咳嗽了半年之久，多次前往急診室就診，還做了胸片檢查，但始終未能查明病因。戎醫生給孩子檢查後發現，其實孩子感染的正是鏈球菌，且細菌感染已侵入腦部，造成了神經性咳嗽。

戎愛珍醫生提醒家長，鏈球菌可導致重複感染，並有傳染性，因此多孩家庭中可能出現兄弟姐妹反覆感染的情況。目前鏈球菌咽喉炎沒有疫苗，家長應教育孩子在咳嗽和打噴嚏時摀住口鼻、勤洗手、進行分餐，並加強孩子的免疫能力。

此外，戎愛珍醫生特別強調，儘管不少疾病高發於冬春季節，但並不代表在其他時節不會感染發病，家長切不可掉以輕心。以流感為例，它的傳播一般到三四月份就進入尾聲，然而今年直到五月還有多名兒童流感病例，並且有反覆感染的個案。家長應每年帶孩子接種流感疫苗 ，且最好在十月底之前完成接種。

戎愛珍醫生目前在百康仁德醫療集團旗下診所看診，診所提供兒童及青少年常規健康檢查、入學檢查、疫苗注射、嬰幼兒發育評估等。診所地址：1575 Hillside Ave., Suite 302, New Hyde Park, NY 11040（長島 新海德公園），電話：516-775-8000；戎愛珍醫生可說國語、粵語及台語。