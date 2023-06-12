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皇佳商業銀行活期儲蓄賬戶 高息優惠至7月4日截止

紐約訊
皇佳商業銀行美東區負責人William Wong，帶領專業的團隊為客戶提供貼心、多元的金融服務。
皇佳商業銀行美東區負責人William Wong，帶領專業的團隊為客戶提供貼心、多元的金融服務。

如果您正在尋找一個安全、靈活、高收益的儲蓄方式，那麼您一定要關注皇佳商業銀行的活期儲蓄賬戶。這是一個為您量身定制的金融產品，讓您的資金在不同的市場環境下都能獲得最大的回報。

 

據皇佳商業銀行美東區負責人William Wong介紹，為了回饋客戶，皇佳商業銀行現在推出了一項前所未有的活期儲蓄賬戶優惠活動：只要您在7月4日之前開戶並存入新資金，就可以享受高達4.18% APY的年化利率。這是一個難得的機會，只要您在活期儲蓄賬戶中存入新資金$50000至$99999.99，就可以獲得3.89% APY；如果您存入$100000或以上，就可以獲得4.18% APY。這意味著，如果您存入$100000，在一年內就可以賺取$4180的利息收入，而且您可以隨時存取您的資金，不受任何限制或罰款。

 

William強調，相比其他類似的金融產品，如定期存款或債券，皇佳商業銀行的活期儲蓄賬戶具有明顯的優勢。首先，它提供了非常高的利率，高於市場平均水準；其次，它具有很高的靈活性，您可以根據您的需要隨時調整您的資金配置；最後，它具有很高的安全性，您的資金受到聯邦存款保險公司(FDIC)最高$250000的保障。

 

皇佳商業銀行是美國最大的華人銀行之一，覆蓋美國西岸、東岸、中西部等多個州，為數百萬的客戶提供專業、貼心、多元的金融服務。皇佳商業銀行不僅擁有強大的資本實力和風險管理能力，而且還憑借其深厚的社區根基和文化認同，贏得了廣大客戶的信任和支持。如果您想把握這個難得的機會，請立即聯繫皇佳商業銀行美東各大分行。

法拉盛分行：718-321-3131，羅斯福分行：929-380-7015，艾姆赫斯特分行：718-906-9898，堅尼路分行：212-680-3131，布碌崙55街分行：718-871-8338，布碌崙59街分行：718-567-8338，布碌崙班森賀分行：929-298-4489；或者登錄他們的官方網站：www.royalbusinessbank.com，瞭解更多詳情。

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