美國孔子基金會「捨得杯」 第八屆高爾夫慈善邀請賽即將舉行

「捨得杯」第八屆美國孔子基金會高爾夫慈善邀請賽新聞發布會。

紐約山東同鄉會、美國山東工商總會和美國孔子基金會，日前於長島 大頸舉辦「捨得杯」第八屆美國孔子基金會高爾夫慈善邀請賽新聞發布會，宣佈本屆邀請賽將於8月2日在長島木邊高爾夫俱樂部(Woodside Club)開賽。據悉，此賽事是美東地區最具規模和影響力的高爾夫慈善邀請賽。

紐約山東同鄉會和美國孔子基金會會長曹學良表示，「捨得杯」美國孔子基金會高爾夫球慈善邀請賽由美國孔子基金會主辦、大紐約地區各社團組織/僑領/企業家協辦、捨得酒業股份有限公司冠名，十數年來已成功舉辦七屆邀請賽，得到社會各界廣泛、高度認同，並吸引著來自全美各州150多位資深高手、企業家、成功商人及社會賢達愛心人士參賽。

高爾夫邀請賽執行主席黃棟表示，受邀參賽選手主要是熱愛高爾夫運動且熱心公益慈善事業的企業家、成功商人和社會賢達愛心人士，大賽將爲他們提供一個展示和交流的平臺。主辦方進行了賽前試場活動，比賽期間還將會進行飲食保健活動和賽事配套服務等，賽後進行頒獎晚宴。

美國孔子基金會2012年自成立至今，每年將募集的善款向全美各族裔約100餘位優秀學子（研究生、大/中/小學生）頒發孔子獎學金，目前已有1000多位德才品學兼優的學生榮獲「孔子獎學金（含證書）」逾150多萬美元。美國孔子基金會高爾夫邀請賽秉承「公益爲先，以球會友」的宗旨，將募集到的善款全部用於「孔子獎學金」，獎勵優秀華裔 青少年，鼓勵他們在美國努力學習、貢獻社會、傳承中華傳統文化。美國孔子基金會高爾夫球慈善邀請賽是一項集助學、競技、休閒、商務和交流於一體的全方位運動專案。