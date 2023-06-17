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孫維躍腎病高血壓醫師提醒 急性腎小球腎炎是內兒科常見多發病

紐約訊

孫維躍腎病高血壓中心負責人孫維躍醫師表示，急性腎小球腎炎是內兒科的常見多發病。孫醫生提醒兒童家長，務必增強防範意識，保護子女健康。

急性腎小球腎炎是以急性腎炎綜合症為主要臨床表現的一組疾病，其臨床表現包括水腫、血尿、蛋白尿、尿量減少、高血壓等。該症好發於兒童，特點包括起病急劇、病程短、癒後良好。

急性腎小球腎炎絕大多數發生在感染後，尤其是A族β溶血性鏈球菌感染後，如急性咽峽炎、急性扁桃體炎、猩紅熱等感染後1-3周內發病。其他病理類型為毛細血管內增生性腎小球腎炎，例如激進性腎炎、膜性增生型腎炎、局杜性腎小球硬化性腎炎和紅斑狼瘡性腎炎。

依據孫醫師提供的資料，急性腎炎主要的臨床表現為：40％-70％的病人會出現肉眼血尿，尿液如洗肉水樣或紅茶及醬油色，約持續1-2周後轉為顯微鏡血尿；鏡下血尿多數在6個月內消失，也可能持續1-3年才完全消失。發病初期尿量明顯減少，甚至無尿（全天尿量少於100毫升），若無尿超過3天表示病情嚴重，此時往往出現氮質血症（血尿素氧>60-70mg/dl），表示腎功能受損。水腫常為70％～90％的急性腎炎病人的起病首見癥狀，輕者僅為眼圈水腫，嚴重時可蔓延全身，有些病人還會出現胸水、腹水等癥狀；水腫一般在2-3周內開始消退，尿量會逐漸增多。此外，急性腎炎病人幾乎都會岀現蛋白尿，即尿中泡沫增多，泡沫量會隨病變輕重而有所增減。然而蛋白尿消退慢，水腫消失後，蛋白尿仍可持續1-2個月或更久。80％左右的急性腎炎病人可能還會伴隨高血壓，血壓常為中等程度增高，成人一般為140-170毫米汞柱/90-110毫米汞柱，偶見較嚴重的可能會發展為高血壓危象，若血壓持續升高，是轉變為慢性腎炎的先兆，表示腎臟病變較嚴重。除上述臨床表現外，病人常有全身不適、乏力、腰痛、尿頻、食欲減退等癥狀。

孫醫師表示，急性腎炎西醫治療的原則有四：

1. 休息：典型患者應臥床2-3周，直至血壓恢復正常、水腫消退、肉眼血尿消失；2-3周後才可在室內輕微活動，如散步等。急性期應限鹽、水、蛋白質攝入，飲食原則是給予豐富維生素但低鹽飲食，蛋白質的攝入量保持在每公斤體重1克左右，氮質血症期蛋白質應限制在每公斤體重0.5克左右。水腫明顯經限鹽與水後無明顯減退者，可用利尿劑（如HCTZ、Lasix、Zaroxolyn等）。

2. 降血壓：經休息、限鹽與水、利尿劑等治療後血壓仍高者，應給予降壓藥，常用降壓藥物有ACEI、ARBS、β－Blocker、Ca-Blocker、Diuretis等。

3. 控制併發症：致死性併發症為心力衰竭和高血壓腦病，利尿和擴張血管能減輕心臟前後負荷及降低腦部内壓，可預防和控制併發症。

4. 抗生素：主張凡具有先驅感染症狀者，均應用青酶素治療10-14天。青酶素過敏者用紅酶素，但不主張長期服用預防性藥物。

孫醫生提醒，若你的家人有腎病，應該定期作腎臟檢查。即使你現在無任何病症，但如有腎、泌尿系統問題，都建議盡早找腎病專科醫生治療。孫維躍腎病高血壓中心的醫師團隊精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等，受理各類醫療保險，包括長者卡及低收入醫療補助，敬請電話預約。

孫維躍腎病高血壓中心地址：華埠中央街139號（金輪中心）7樓703室，電話：212-966-0808；法拉盛王子街（Prince St）39-16號3樓355室，電話：718-886-6882；布碌崙61街749號301室，電話：718-576-6678；賓臣墟86街2478號1樓地舖，電話：718-373-0698。

高血壓 併發症 蛋白質

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