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鄧氏中醫疑難雜症診所淺談胃病

紐約訊

鄧氏中醫疑難雜症診所鄧振球中醫指出，胃病是常見的複雜疾病，有可能誘發各種其他疾病，並且惡性循環導致更多其他的胃病。鄭醫師提醒民眾切勿輕忽胃病、延宕治療，致使病情延伸擴大，變得棘手而難以收拾掌控。

鄧醫生解釋，西醫把胃病列為消化系統疾病，品目繁多、不一而足，諸如急慢性胃炎、消化性潰瘍病、胃下垂、胃神經官能症、胃瀦留、胃潰瘍、胃黏膜脫垂症、胃腸道功能紊亂、嗜酸粒細胞性胃炎、胃泌素瘤、胃手術後併發症等。而中醫把脾胃稱為「後天之本」，脾主裡、胃主表，脾和胃是表裡關係。首先，人體生命活動中飲食入胃，受納運化使食物精微營養各臟腑；升清降濁，正常清氣升入脾滋養各臟腑經絡百骸，經小腸濁氣糟粕入大腸排出體外，才能維持生命活動使之健康。

胃五行屬土，在自然界中，土能生載萬物，如大地萬紫千紅稻花香景象，是要有條件的，只有在春夏的季節才能呈現這種美景。春溫生、夏熱長，陽生陰才能長；秋涼收、冬寒藏，萬物就凋零。人與自然不可分，天人合一、順應自然才是正道，生命就更有活力、更健康，反之則不健康、疾病纏身。

很多人吃一點冷涼就胃飽脹、呃氣、腸嗚、腹瀉，吃一點熱油炸又上火、口腔潰瘍、牙齦腫痛、咽喉化膿腫痛、胃疼痛、胃有燒灼感、大便秘結，這是胃腸受損的結果。如果身體有其它疾病，還會誘發更多疾病，這都是因為人們不按自然規律生活、晝夜顛倒、飲食無度、飽一餐餓一餐所致。此外，情緒也是導致胃功能失調的主因；脾胃主思主怨，思怨傷脾胃，情緒不好、生悶氣等都會影響胃口食欲，並最終導致各種胃病，嚴重時容易誘發胃癌。

鄧醫生分析，胃病主要症狀為胃虛寒、胃腹脹滿、得熱痛減、受寒加重、喜熱飲、飲寒則胃脹、胃下垂感墜重、手足冰冷、不思飲食、喝一點水胃就脹；胃熱引起胃灼熱燒痛、泛酸嘈雜、胃痛拒按、口臭口乾、口腔潰瘍；情志不暢引起胃病胃痛連脅、口苦口臭、噯氣頻繁、胃脹胸滿等。與此同時，各臟腑疾病都和胃息息相關。中醫治療胃病的主要方法是扶胃陽、運化脾胃、辛開苦降、補中益氣、疏肝理氣、活血化瘀、化濕導滯、養陰益胃，故臨床上診治胃病十分重視胃氣，常把「保胃氣」作為重要的治療原則。

鄧醫生舉例，患者出現胃痛脹灼熱症狀，持續數年，身上還出紅疹顆粒等蕁麻疹，證屬風濕表證、陽明失降、胃陽失運、肝氣鬱結，治則疏風解表、理氣化濕、寒熱並用、降陽明、溫胃疏肝。鄧醫生開出的處方基本藥材有柴胡、香附、豆蔻、蒼朮、茯苓、防風、菊花、白芷、苡薏仁、大黃、生薑、甘草，患者服二十餘劑後蕁麻疹消失，胃病也得以緩解。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相當。華埠診所地址：90 E. Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛診所地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108，鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。

手術 地鐵 華埠

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