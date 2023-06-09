備受注目的3AF「亞裔營銷峰會」 隆重回歸實體活動

2023 3AF 亞洲營銷峰會標誌著因疫情而進行了三年虛擬聚會後，今年回歸到面對面活動。 該峰會5 月 23 日至 24 日在洛杉磯日裔美國人國家博物館舉行。

備受期待的 2023 3AF美國亞裔 廣告聯盟「亞裔營銷峰會」因疫情最近三年改線上以後，最近正式回歸面對面的聚會活動。今年的峰會於 5 月 23 日至 24 日在洛杉磯「日裔美國人國家博物館」（Japanese-American National Museum Los Angeles）舉行，匯集了廣告營銷行業的領袖、內容創作者、創意人、有影響者、媒體和廣告公司高管，以及潮流引領者。大家共聚一堂，討論亞裔美國人營銷的最新趨勢和見解。

今年峰會的一大亮點是世界級黃金標準營銷商麥當勞 及其廣告公司 Admerasia 的演講。他們分享了媒體推廣的最佳實例。該活動利用 360 度媒體接觸點有效地吸引多個亞裔美國人族群參與本語和文化的媒體環境，取得了積極成果。

麥當勞美國營銷媒體規劃和採購經理 Maria Zavala 和 Admerasia 媒體戰略主管 Suvi (Suwen) Liu 展示了他們如何利用對消費者的洞察和數據，制定以 2022 年 FIFA 世界杯足球 賽為中心的有影響力的行銷方案。他們的演講展示了麥當勞和 Admerasia 之間強大的伙伴關係和協作過程，以及計劃的無縫執行並取得了出色的成果。

小組討論強調了麥當勞和 Admerasia 共同致力於開展能夠引起亞裔美國觀眾共鳴並有效吸引他們的營銷活動。 Admerasia 致力於突破媒體創新的界限，鞏固其作為亞裔美國廣告行業領導者的地位。

2023 3AF 亞洲營銷峰會為與會者提供了寶貴的見解、交流機會和新的樂觀情緒，廣告行業正受到現場活動的回歸及未來亞裔營銷的展望的正面影響。