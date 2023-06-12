麥當勞以特餐和奶昔為Grimace慶生，6/12起請光臨麥當勞參與活動。

無論您曾在PlayPlace參與經典慶生會，或是寧可放棄昂貴大餐也要吃自己真正想吃的黃金雞塊，麥當勞 明白慶生會在粉絲心目中佔有無法取代的地位。現在麥當勞誠摯邀請粉絲一起創造全新的生日回憶，而且這回是以粉絲們毛絨絨的紫色閨蜜為主角。趕緊準備好您的慶生派對帽，因為麥當勞這次要慶祝Grimace的生日！

從6月12日起，粉絲們可以開心參與慶祝活動，盡情享用Grimace生日特餐。這份特餐的亮點是以Grimace的經典色彩和甜美風格為靈感的限量版紫色奶昔，特餐還包括大麥克(Big Mac)、10片黃金雞塊(Chicken McNuggets)、舉世聞名的薯條(World Famous Fries)。

本月為Grimace慶生還有其他方式：

1. 痛快的玩一場慶生遊戲：麥當勞推出專屬電動遊戲，讓您沉浸在Grimace的世界裡，隨著他奔赴一場又一場的麥當勞慶生會，尋找他的好搭檔Birdie和Hamburglar，然後才能切開他的生日蛋糕。從6月12日起，您可以在桌上型電腦或移動裝置上免費玩遊戲。

2. 好好為慶生會打扮一番：穿上以Grimace為靈感的衣服，從T恤衫到襪子的各色衣飾，把自己打扮得光鮮亮麗。產品從6月12日起在GoldenArchesUnlimited.com 發售，售完為止。

3. 以捐款取代禮物：歡迎粉絲幫忙推動捐款給Grimace最心愛的慈善機構——麥當勞叔叔慈善之家（Ronald McDonald House Charities，簡稱RMHC)。RMHC總在人們最需要的時候挺身而出，Grimace再也想不出比邀請粉絲和他一起捐款給有需要的人更好的辦法來慶祝他的生日。粉絲可在6月13、14日登入麥當勞Instagram，通過「加上你的」"add yours"貼紙，分享最難忘的生日回憶。每分享一張照片，麥當勞就會捐出5美元給RMHC，達至20萬美元為止。

美國麥當勞市場營銷和顧客體驗的首席負責人Tariq Hassan表示：「粉絲們對兒時在麥當勞舉辦慶生會的記憶念念不忘，而Grimace的生日就是要向粉絲一起分享，對令人流連忘返的開心時刻致敬。我們非常高興能將這些難忘的回憶現代化，連結新世代客群。Grimace是一個人見人愛的完美偶像，讓麥當勞在懷舊與文化的交會處與粉絲相遇。」

如果您覺得自己其實對這個紫色的好哥們不夠瞭解，以下是關於Grimace的一些介紹。Grimace來自Grimace島的一個大家庭（包括祖母Winky、姨媽Millie和Tillie、舅舅O’Grimacey），青春永駐的Grimace以他的招牌紫色絨毛、親切逗趣的個性、對奶昔的熱愛、難以捉摸的脾氣等特點，成為廣受粉絲青睞的閨蜜。可是Grimace究竟是什麼，恐怕永遠也沒有人知道。

既然要辦派對，那當然要呼朋喚友！麥當勞已等不及想看到粉絲用五花八門的方式來一起慶祝Grimace的生日。Grimace生日特餐及奶昔從6月12日起，在全國參與活動的麥當勞餐廳通過麥當勞應用(McDonald's App )、得來速(Drive-thru)、麥當勞送餐服務(McDelivery)及堂食提供，售完為止。麥當勞送餐服務只在參與送餐服務的麥當勞餐廳提供，送餐服務價格可能高於堂食。