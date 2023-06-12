富國銀行信貸杯圓滿舉辦

淨桿前三名合影，從左到右分別為：伍闊、尹飛、林名超。

紐約超越高爾夫球會在長島 wind watch golf course舉辦了富國銀行信貸杯公開賽，本次比賽由富國銀行信貸部(Well Fargo Mortgage)及在今年四月超越比賽中打入一杆進洞（六萬分之一幾率）的富國銀行第一副總裁鄭杭先生全額贊助。富國銀行信貸部主管Nancy Lu長期對華人 信貸市場表示重視，並積極參與和支持華人社區活動；富國銀行第一副總裁鄭杭先生在華爾街 從事金融工作長達34年，積累了豐富的金融理財經驗。在頒獎晚宴上，兩位專家分別為超越高爾夫球友詳細介紹了今後的房屋信貸資訊以及金融理財和遺產規劃等金融知識，讓超越球友在享受高爾夫比賽活動的同時也學習到了許多專業知識。

超越高爾夫球會是紐約地區乃至全美頗具影響力的非贏利性球會，在董茂華會長領導和組委會成員努力下蒸蒸日上。超越代表隊 剛剛在全美華人業餘高爾夫的比賽中榮獲團體第二名和個人第一名的優異成績，美東地區的華人高爾夫愛好者對超越的公開賽越來越重視，本次比賽報名踴躍，達到了球場接待限額百位，球友們都打出了水準。這次富國銀行信貸杯比賽的成績如下：

男子冠亞季軍：張良、Andy Chi、葉偉興；

女子冠亞季軍：孫蘭蘭、Caty Corso、Jane Gao；

淨杆前三名：尹飛、伍闊、林名超；

最遠距離獎：Tank Jiang、Linda Tan；

四個最近旗杆獎：李彬、冰河、徐建、Richard Lin。