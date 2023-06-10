華人善終基金會「齊頌親恩演唱會」 逾九百僑胞好友共慶雙親節

陳麥潔明與善終會董事、台前幕後演出人員及唱家班成員一起合影。

華人 善終基金會2023年度社區好友「齊頌親恩演唱會」，於5月27、28一連兩天，在紐約中華公所孫中山紀念堂盛大舉行，吸引逾九百僑胞民眾前往欣賞，紐約市 長資深華裔顧問顧雅明先生、市議員候選人劉林劍虹、陳偉儀以及多個僑團的僑領親臨致賀支持並送上鮮花。演唱會中，五福集團捐贈二千美元善款作為紐約華僑學校的經費。

善終會自2019年起連續在中華公所舉辦社區好友「齊頌親恩演唱會」，由於新冠疫情 肆虐及政府施行社區限聚令，2020、2021兩年演唱會被迫暫停。去年初，善終會終於得以重啟這項有意義的社區活動，與社區長者耆老共同歡慶雙親節。今年剛好是「齊頌親恩演唱會」第十一屆，甫一推出便深受社區歡迎，幾日內所有門票均已被長者民眾認領一空。

華人善終基金會成立於1997年，緣起自1985年經營五福集團接觸葬儀的服務。當時創始人看到離鄉背井孤身來美尋求生計的大有人在，許多新移民孑然一身尚未在這陌生的土地站穩腳跟，若適逢家中親友發生意外和病亡就深感徬徨無助，故收到不少社區僑團鄉親的求助，均只能靠個人事業的資源來協助。後來社區中願意發出愛心、呼應施棺贈地想法的人越來越多，如果能成立一個慈善機構，讓願意支持的各界僑胞一起為那些有需要的同胞伸手援助，這也不失為一個善舉。於是97年，創始人與數位志同道合的社區善心人士一起正式成立了華人善終基金會。

華人善終會一年一度的頌親恩活動，是特為紐約華人社區耆老所舉辦的，多年來深得僑社各界善長及民眾的支持。社區好友唱歌班的成員均在商界、僑社獨當一面，雖平時均工作繁忙、日理萬機，但每當善終會有需要時，這些熱心人士總會義不容辭、拔刀相助、回饋社區。今年陳麥潔明創會主席獻唱新舊經典金曲，包括「上海灘」、「明日話今天」、「萬水千山總是情」、「南屏晚鐘」等，另外還有最代表香港人精神的「獅子山下」、「明日天涯」、「不了情」、「王昭君」、「媽媽我想你」、「大魚」等。陳麥潔明女士還與她的千金陳穎敏合唱了「魯冰花」、「媽媽好」及「沉默是金」，而紐約華人三大牛仔天王麥沛榮、盧元龍、李可星更是合唱了70年代金曲「半斤八兩」、「有酒今朝醉」及「打雀英雄傳」，將演唱會氣氛帶至高潮。

善終會的副會長馬永國一曲「禪院鐘聲」令人聽出耳油；李可星副會長的「雨夜的浪漫」，讓台下觀眾如痴似醉；另外還有唱家班黃雪莉的「掌聲響起」、廬元龍董事的「有誰共鳴」、唱家班衛伯承的「念親恩」，皆是餘音繞樑、感動人心；王惠嶽獻唱「愛江山更愛美人」，獲得多位女粉絲獻花；陳焯基的「護花使者」，令得台下觀眾互動齊聲唱和。陳麥潔明與唱家班好友落力表演，與大家以歌聲傳達親情愛意，掌聲安可此起彼落、盛況空前，一起慶祝雙親節。