我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

田浩江「唱談歌劇藝術人生」活動 暨中文新書《角鬥場的圖蘭朵》簽名會

紐約訊
《角鬥場的圖蘭朵》自出版以來引起了廣泛的關注和好評，幾個月來已連續加印三次，繁體字版本剛在香港出版；此次演出，田浩江將在現場為所有購書者簽名留念。
《角鬥場的圖蘭朵》自出版以來引起了廣泛的關注和好評，幾個月來已連續加印三次，繁體字版本剛在香港出版；此次演出，田浩江將在現場為所有購書者簽名留念。

紐約大都會歌劇院著名男低音歌唱家田浩江，將於六月在紐約舉辦兩場別開生面的藝術活動：「唱談歌劇藝術人生」活動暨中文新書《角鬥場的圖蘭朵》簽名會。活動中，田浩江將和大家唱談他如何從一名鍋爐廠普通工人變成享譽國際的歌劇演員，再變成中西文化交流大使。第一場活動時間：6月17日（週六）下午2點到4點，第二場活動時間：6月23日（週五）晚上7點到9點，敬請僑胞把握難得的機會前往。

國際青年歌唱家藝術節藝術總監、馳騁紐約大都會歌劇院二十餘年的男低音歌唱家田浩江，既是一名音樂家，也是非常成功的戲劇演員和作家。這次他將以各種藝術形式表達他的人生追求，並和觀眾做最近距離的互動交流。

田浩江還給大家帶來了新書《角鬥場的圖蘭朵》，描述從他八十年代三十五美元闖蕩美國，到成為與大都會簽約二十年的著名歌唱家的精彩故事。《角鬥場的圖蘭朵》自出版以來引起廣泛的關注和好評，幾個月來已連續加印三次，繁體字版本剛在香港出版。此次演出，田浩江將在現場為所有購書者簽名留念。

此次活動時間與地址詳情：

第一場：6月17日（週六）下午2點到4點

地點：Manhasset Library, 30 Onderdonk Ave., Manhasset, NY 11030（長島

籌二場：6月23日（週五）晚上7點到9點

地點：Merkin Hall at Kaufman Music Center, 129 West 67th Street, New York, NY 10023

歌劇 大都會 長島

上一則

華人善終基金會「齊頌親恩演唱會」 逾九百僑胞好友共慶雙親節

下一則

紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會

延伸閱讀

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生
大都會歌劇院 試唱驚魂

大都會歌劇院 試唱驚魂
巴拿巴醫院華人醫療服務中心歡慶10周年　歡迎參加6月3日華人健康日活動

巴拿巴醫院華人醫療服務中心歡慶10周年　歡迎參加6月3日華人健康日活動
李碧麗牙醫師經驗豐富、設備先進

李碧麗牙醫師經驗豐富、設備先進
水立方杯中文歌大賽 華府優勝者出爐

水立方杯中文歌大賽 華府優勝者出爐

熱門新聞

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打