田浩江「唱談歌劇藝術人生」活動 暨中文新書《角鬥場的圖蘭朵》簽名會

《角鬥場的圖蘭朵》自出版以來引起了廣泛的關注和好評，幾個月來已連續加印三次，繁體字版本剛在香港出版；此次演出，田浩江將在現場為所有購書者簽名留念。

紐約大都會歌劇 院著名男低音歌唱家田浩江，將於六月在紐約舉辦兩場別開生面的藝術活動：「唱談歌劇藝術人生」活動暨中文新書《角鬥場的圖蘭朵》簽名會。活動中，田浩江將和大家唱談他如何從一名鍋爐廠普通工人變成享譽國際的歌劇演員，再變成中西文化交流大使。第一場活動時間：6月17日（週六）下午2點到4點，第二場活動時間：6月23日（週五）晚上7點到9點，敬請僑胞把握難得的機會前往。

國際青年歌唱家藝術節藝術總監、馳騁紐約大都會歌劇院二十餘年的男低音歌唱家田浩江，既是一名音樂家，也是非常成功的戲劇演員和作家。這次他將以各種藝術形式表達他的人生追求，並和觀眾做最近距離的互動交流。

田浩江還給大家帶來了新書《角鬥場的圖蘭朵》，描述從他八十年代三十五美元闖蕩美國，到成為與大都會簽約二十年的著名歌唱家的精彩故事。《角鬥場的圖蘭朵》自出版以來引起廣泛的關注和好評，幾個月來已連續加印三次，繁體字版本剛在香港出版。此次演出，田浩江將在現場為所有購書者簽名留念。

此次活動時間與地址詳情：

第一場：6月17日（週六）下午2點到4點

地點：Manhasset Library, 30 Onderdonk Ave., Manhasset, NY 11030（長島 ）

籌二場：6月23日（週五）晚上7點到9點

地點：Merkin Hall at Kaufman Music Center, 129 West 67th Street, New York, NY 10023