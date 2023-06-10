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紐約花蓮慈惠堂6/11舉行堂慶法會

紐約訊
紐約花蓮慈惠堂的設計出自台灣名師之手。
紐約花蓮慈惠堂的設計出自台灣名師之手。

紐約花蓮慈惠堂於6/11（週日），舉行開堂33週年暨建廟11週年法會。法會當天特舉辦點金母元神燈活動，歡迎十方善信大德蒞臨朝拜母娘，當天還備有素食招待，母娘慈悲。

紐約花蓮慈惠堂成立於1991年，由何俊忠居士創辦。老堂主何游阿粉女士經過十幾年的耕耘，再由現任堂主何春燕接任，這才讓紐約花蓮慈惠堂有了今日的莊嚴道場。創堂初期，紐約何俊忠居士於紐約法拉盛羅斯福路開堂設教、弘揚聖命，金母賜名「紐約花蓮慈惠堂」。母娘慈恩濟世，受惠信眾口耳相傳，四方慕德投歸法座的信眾紛至沓來、與日俱增。2002年，紐約花蓮慈惠堂遷至法拉盛大學點大道，不旋踵。2007年，金母揮鸞指示「盡早興建宗教文化道場，舉辦社會公益活動」，是時立願效勞和隨修信徒眾多，聞訊四出尋訪。2008年，在母娘顯靈與貴人張善良先生結緣下，尋得一位於大學點龍頭地段的風水寶地，正是金母靈示之建廟用地，得信徒鼎力捐輸，福蒙金母神威之福應，終於購下這片土地。

依台灣名師設計而建的紐約花蓮慈惠堂雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂、脊昂高翅，更顯富麗莊嚴、靈氣十足；拾級而上，爐煙觸目、清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場。紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NEW YORK 11356，電話：718-961-1996，電郵：[email protected]

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