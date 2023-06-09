「清涼回饋」夏日社安福利講座三部曲 歡迎民眾參加

今年6至8月的「清涼回饋」夏日社安福利 講座，將於大紐約各聯合健康保險 亞裔資訊中心舉辦，每月一場嘉賓專題演講，幫助您瞭解紐約地區及美國的最新醫保福利資訊。紐約曼哈頓華埠堅尼路、華埠東百老匯、皇后區法拉盛 、布碌崙八大道及布碌崙86街五處聯合亞裔資訊中心，都將對這三場講座開放會議中心，歡迎民眾就近參加。

首場講座時間為6月14日（週三）上午10時30分，由專精老人法的楊佩玲資深律師，為民眾講解紐約最新醫療補助法及如何享有醫療補助福利。嘉賓親臨曼哈頓東百老匯35號，其餘四處資訊中心將開放會議中心大屏幕進行直播。

第二場講座時間為7月26日（週三）上午10時30分，由布魯克林華策會分會代表，為民眾介紹紐約市低收入房屋/可負擔房屋的申請資格、注意事項等重要資訊。嘉賓親臨曼哈頓堅尼路161號，其餘四處資訊中心將開放會議中心大屏幕進行直播。

壓軸場時間為8月9日（週三）上午11時，由法拉盛社安福利辦公室公共事務專員，為民眾講解美國社安福利的申請時機、常見問題及最新資訊。嘉賓親臨法拉盛羅斯福大道136-02號，其餘四處紐約資訊中心及新澤西愛迪生資訊中心將開放會議中心大屏幕進行直播。

以上講座免費開放予所有民眾，歡迎社區民眾踴躍參與，瞭解美國社安福利的種種。欲瞭解活動詳情，請查閱「聯合健保」官方微信號「近期活動-紐約」專欄，或致電聯合健康保險華語專線：1-800-801-1900，辦公時間：週一至週五上午9時至下午5時。活動當天，民眾也可以收看視頻直播參與收聽講座，Zoom會議ID：8246997872，會議密碼：2023UHC；或致電：1-929-205-6099，輸入會議ID：8246997872#進行語音收聽。

聯合健康保險專業親切的華語團隊，在社區為當地居民提供一站式服務，包括諮詢、選擇適合您的健保計劃、一對一會員服務等。無論您是剛邁入65歲或是紅藍白卡持有者，聯合健康保險都歡迎您光臨服務中心瞭解全面資訊，並選擇最適合您的健康保險計劃。