國醫堂高級中醫治療診所談萎縮性胃炎

許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表。

國醫堂范樹國、許英中醫學 教授，畢業於成都中醫藥大學。許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，在美創辦紐約國醫堂，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學教授。

范教授為民眾科普萎縮性胃炎，中醫稱該病爲胃痛，萎縮性胃炎爲西醫病名。目前認爲，胃癌發生的模式爲：慢性萎縮性胃炎→胃黏膜腸上皮化生→胃黏膜不典型增生→胃癌，這一過程已被國內外多數學者所認同。

慢性萎縮性胃炎是胃癌的前期病變，因爲它病程長、不容易治愈，病因多爲長期精神壓力過大、生活習慣沒有規律、飲食習慣長期無節制，從而導致脾腎陽虛、氣化失常、水溼痰飲阻滯中焦、氣血瘀阻經絡，出現腹部長期疼痛並由輕逐漸加重、疼痛喜溫喜按、噯氣反酸（苦）、呃逆嘔吐、上腹或者滿腹不溫甚至冷感、大便稀溏一日多次、面色晦暗、形體消瘦、舌質紫暗或有瘀斑、脈沉細弱、久治不愈等特點。

望文生義，一般會認爲胃病「萎縮」二字應當理解爲津液不足、胃的實體失於滋潤、中焦陰虛、火旺灼胃等，作爲其病變特點。國醫堂經過臨床長期觀察，認爲本病屬陰虛者甚少，屬於陽虛者甚多。該病多爲胃病輕淺時患者並不在意或醫療調護不當，長期久病後脾胃受損、脾胃陽虛、窮必及腎、脾腎陽虛、氣不化谷、昇降失常。精氣不得上輸以養其身，導致形體消瘦或見虛浮；胃氣失去下降，以排除體內糟粕廢物再作爲病因；中焦受阻、氣血瘀阻，久則生溼、溼可化痰、氣血痰溼裹挾，出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。病本爲脾腎陽虛爲本，表現爲腹脹、腹痛、腹瀉「似實」，窮其究理，本病純屬於「本虛標實」証。

病理檢查胃黏膜出現萎縮，反映的是機體局部生機的萎縮，因此欲治胃黏膜萎縮，必先激發恢復活其生機，而生機的煥發則有賴於氣血的流通無礙。由此可見，萎縮雖屬不榮，更是不通，基本治法宜補虛通滯，具體可用益氣活血通絡之法，治療以通助補，通補兼施。由於提高了胃部的氣血生化能力，激發和煥發原已萎縮的生機，使胃黏膜萎縮的治療得到了明顯的效果。

范醫生從提高胃部氣血生化入手，補虛通滯，治療胃黏膜萎縮，使胃的生機得以重新煥發；其中還可能涉及肝鬱氣滯，心肺氣虛者應該在臨床上仔細觀察後準確辯症。患者必須靜心休養並自覺減輕壓力，家人也應配合，讓其有寬鬆舒適的生活環境。該類患者需要特別注意飲食健康，形成正常的飲食作息習慣，五分靠醫、五分靠養，長期調護才能事半功倍。該病歸類爲疑難痼疾，中醫藥調理有其自然優勢，若焦躁不安、急躁易怒、不知調節，則最終只能適得其反。