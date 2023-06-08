國醫堂高級中醫治療診所談萎縮性胃炎
國醫堂范樹國、許英中醫學教授，畢業於成都中醫藥大學。許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，在美創辦紐約國醫堂，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學教授。
范教授為民眾科普萎縮性胃炎，中醫稱該病爲胃痛，萎縮性胃炎爲西醫病名。目前認爲，胃癌發生的模式爲：慢性萎縮性胃炎→胃黏膜腸上皮化生→胃黏膜不典型增生→胃癌，這一過程已被國內外多數學者所認同。
慢性萎縮性胃炎是胃癌的前期病變，因爲它病程長、不容易治愈，病因多爲長期精神壓力過大、生活習慣沒有規律、飲食習慣長期無節制，從而導致脾腎陽虛、氣化失常、水溼痰飲阻滯中焦、氣血瘀阻經絡，出現腹部長期疼痛並由輕逐漸加重、疼痛喜溫喜按、噯氣反酸（苦）、呃逆嘔吐、上腹或者滿腹不溫甚至冷感、大便稀溏一日多次、面色晦暗、形體消瘦、舌質紫暗或有瘀斑、脈沉細弱、久治不愈等特點。
望文生義，一般會認爲胃病「萎縮」二字應當理解爲津液不足、胃的實體失於滋潤、中焦陰虛、火旺灼胃等，作爲其病變特點。國醫堂經過臨床長期觀察，認爲本病屬陰虛者甚少，屬於陽虛者甚多。該病多爲胃病輕淺時患者並不在意或醫療調護不當，長期久病後脾胃受損、脾胃陽虛、窮必及腎、脾腎陽虛、氣不化谷、昇降失常。精氣不得上輸以養其身，導致形體消瘦或見虛浮；胃氣失去下降，以排除體內糟粕廢物再作爲病因；中焦受阻、氣血瘀阻，久則生溼、溼可化痰、氣血痰溼裹挾，出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。病本爲脾腎陽虛爲本，表現爲腹脹、腹痛、腹瀉「似實」，窮其究理，本病純屬於「本虛標實」証。
病理檢查胃黏膜出現萎縮，反映的是機體局部生機的萎縮，因此欲治胃黏膜萎縮，必先激發恢復活其生機，而生機的煥發則有賴於氣血的流通無礙。由此可見，萎縮雖屬不榮，更是不通，基本治法宜補虛通滯，具體可用益氣活血通絡之法，治療以通助補，通補兼施。由於提高了胃部的氣血生化能力，激發和煥發原已萎縮的生機，使胃黏膜萎縮的治療得到了明顯的效果。
范醫生從提高胃部氣血生化入手，補虛通滯，治療胃黏膜萎縮，使胃的生機得以重新煥發；其中還可能涉及肝鬱氣滯，心肺氣虛者應該在臨床上仔細觀察後準確辯症。患者必須靜心休養並自覺減輕壓力，家人也應配合，讓其有寬鬆舒適的生活環境。該類患者需要特別注意飲食健康，形成正常的飲食作息習慣，五分靠醫、五分靠養，長期調護才能事半功倍。該病歸類爲疑難痼疾，中醫藥調理有其自然優勢，若焦躁不安、急躁易怒、不知調節，則最終只能適得其反。
紐約法拉盛國醫堂高級中醫治療診所善於發揮傳統中醫藥優勢治療疑難雜症或頑病痼疾，患者如有需要，歡迎親臨診所。國醫堂提供熱情而專業的諮詢及治療服務，地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈E4），聯繫電話：929-607-3738。
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