安保健康保險6/28家庭身心健康日

安保健康保險通過新方案「認識阿爾茨海默症和家庭身心安康活動」滋養法拉盛 (Flushing)民眾的身心和心靈，並邀請大眾參加6/28家庭身心健康日免費活動，演講者將會發表相關演講並分發方案手冊。紐約市 議會成員Sandra Ung、阿爾茨海默症協會紐約市分會和DaNutri會一起參加此正念活動、心理健康意識、營養建議、尊巴課程和闔家娛樂活動。

「身心安康項目」的安保社區關懷中心工作人員，為社區大眾提供免費的健康和保健課程以及一對一的私密對話，此外還提供當地資源網路幫助民眾應對日常壓力。「身心安康項目」有中文、英文和西班牙文的服務，為所有居民而設，不論你是否有醫療保險 。安保社區關懷中心區域經理Lorraine Ng說：「『身心安康專案』著重於提醒我們的亞裔美國人對身與心健康重要性的認知。在法拉盛(Flushing)安保社區關懷中心，我們的團隊努力打破因為文化障礙而產生的心理健康固有觀念。」

在美國參議員Chuck Schumer的$200,000慷慨資助下，「身心安康項目」於去年9月啟動。這筆資金由美國衛生與公眾服務部下屬的藥物濫用和精神健康服務管理局(SAMHSA)，通過「國會指示支出」項目獲得。安保健康保險是美國最大的非營利醫療保險公司之一，擁有320萬名會員，為紐約社區服務了80年。該公司為雇主、個人和家庭提供全面的商業和政府資助的健保計畫，同時還提供方便的社區資源。作為以價值為基礎的護理領域市場引領者，安保健康保險與頂級醫生和醫院合作，提供高品質、價格適中的護理。安保健康保險社區關懷中心在紐約市(New York)和長島(Long Island)設有13個辦事處，提供面對面和虛擬客戶支援、對接當地資源以及免費項目，支持社區身心健康。每個安保社區關懷中心都有客戶服務導航員，他們居住在他們所服務的社區，確保他們能以個性化的方式幫助客戶清除健康障礙。

6/28家庭身心健康日活動時間：下午1點至下午4點，地點：41-61 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355，詳情洽詢電話：800-447-0752（聽力或語言障礙人士TTY專線：711）；瞭解有關這些活動的更多資訊，請在：emblemhealth.com/events進行註冊。