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Flushing Tower黃金地段辦公空間出租

紐約訊
Flushing Tower的北側位於39大道上，外觀有著「步步高升」的吉祥含義。
Flushing Tower的北側位於39大道上，外觀有著「步步高升」的吉祥含義。

位於法拉盛市中心黃金地段、介於羅斯福大道與39大道之間的Flushing Tower，現有若干辦公室空間出租。辦公室大小從300呎到1000呎不等供選租，有專業團隊管理及維護大樓，近地鐵及各路公車總站，交通便利、餐館林立，適合各類專業事務所及醫療診所租用，歡迎各界專業人士預約看房承租。

位於法拉盛商業黃金地段的Flushing Tower，南側面向法拉盛兩大最熱鬧街道之一的羅斯福大道，北側為眾多小商家聚集的39大道，西側近法拉盛另一最熱鬧街道緬街。該大樓距離銀行只在幾步之內，公車站牌就在大樓前，走幾步即可到達地鐵站，四通八達，對前來洽公、看病的人來說十分便利。

大樓自落成後便吸引了眾多律師、會計師及醫師等專業人士及小商家入駐辦公、看診，也有學校及才藝班到這裡開班授課，更有知名麵包連鎖店長年承租店面，尤以北側大樓的「步步高升」外形最為討喜。Flushing Tower管理公司表示，該大樓優越的位置為承租戶帶來龐大的商機、業績及財富，專業、扎實的大樓管理為承租者省去辦公室硬體管理的煩惱，可以專注於事業。許多剛創業者承租後，事業漸入佳境，業績也如大樓外觀一般步步高升，該大樓因此得來了「步步高升」大樓的美稱。

Flushing Tower由在紐約地區有多處地產管理經驗的團隊負責管理，大樓設有門房，四部電梯以樓層分流的方式將來訪者迅速載送到要去的樓層，不需花費太多等待時間，是法拉盛地區高樓層大樓中最有效率的電梯載運。大樓有專業的修繕團隊，因應解決承租戶設施上的問題，清潔團隊維護大樓整體整潔，隨時保持地淨窗明，給承租戶及來訪者一個乾淨、清潔及舒適的工作及洽公環境。

Flushing Tower北側大樓入口：136-18 39 Avenue；南側大樓入口：136-21 Roosevelt Avenue；承租洽詢電話：718-779-4395，歡迎洽詢預約參觀辦公室空間。

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