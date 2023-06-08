紐約人壽陳瀅團隊廣徵業務菁英共創成功

紐約人壽長島分公司經理陳瀅(Ying Cleary)。

紐約人壽長島 分公司經理(Partner)陳瀅(Ying Cleary)，有鑑於華裔 社區在長島日益壯大繁榮，特將辦公室喬遷至長島分公司所在處，加強對長島地區華人的服務，同時也為團隊新增一處財務規劃諮詢的服務點，歡迎民眾前往諮詢規劃。

適逢大學畢業季，許多人即將投入職場之中。身為全美第一大互惠人壽保險公司的紐約人壽，其經理陳瀅也積極地展開招募，期盼各方人士加入她的團隊工作。進入紐約人壽至今已十年的陳瀅表示，加入紐約人壽沒有任何專業門檻，只要有責任感、有服務熱忱、樂於助人、願意學習求知上進、有追求成功的決心，紐約人壽都歡迎您加入並開創自己的事業。

陳瀅把人生最精華的時期分為三個黃金十年，頭一個十年為步入社會、剛成家立業、充滿幹勁的三十歲到四十歲；第二個十年是四十到五十歲的事業成熟期；第三個十年則是指從事業巔峰期慢慢步入退休的五十到六十歲。這三個十年是人生最精華且最重要的三十年，每個人都應該好好思考如何規劃人生及職涯，把握機會並最終創造成功。

陳瀅拿自己舉例，她2010年來到美國，兩年後被紐約人壽的優渥收入、福利及發展潛力所吸引，加入現為長城分行總經理陳用的團隊。在歷經五年業務代表時期後，陳瀅晉升分行經理，領導並管理一個團隊，建立自己事業的同時也幫助團隊建立屬於各自的事業。

陳瀅指出，加入紐約人壽後，每個人可以依自己的專長及志向選擇不同的發展路線。除了可以在業務方面盡情發揮服務銷售能力外，符合資格並受訓後，還可以晉升為分行經理、總經理，一路晉升到區域高管；另外你也可以選擇擔任總公司層級的專業技術顧問，發展空間不受限，機會人人平等。加入紐約人壽業務團隊，不僅能有優渥收入及福利、高度的工作自主性，還能擁有專屬於自己的工作步調，當自己時間的主人、開創屬於自己的事業、為自己的目標努力奮鬥；在紐約人壽的這份工作可以為你周遭的人事物帶來不平凡的影響及改變。

紐約人壽業務人才朝多元化招募及培訓，陳瑩團隊中的成員有擁有企管碩士學歷、多年金融從業經驗、豐富銷售經驗、擁有多州壽險 理財執照等背景的各路人士，更有一些初入職場、還在培訓階段的年輕人，他們等候通過考試拿取證照並進入團隊。根據統計，紐約人壽對於每位新進人員，在進入公司的頭三年所投入的培訓費用，平均高達25萬美金之多。以華裔團隊為例，由市場總監帶領的專家團隊，每周在線上、線下安排不同的培訓課程供學員選讀精進，還不定期舉辦各類講座，與培訓經理進行個案研討，進而增進自身經驗值。華裔市場團隊強大穩固的支援，是造就華裔業務團隊在紐約人壽多元族裔團隊中有著傑出表現的最大助力。

陳瀅歡迎有志投身於壽險理財規劃的人士加入她的團隊，只要你想學、願意學、有助人熱忱、渴望成功，紐約人壽就是你的最佳選擇！不需要資本，沒有入行限制，只要你帶著一顆進取的心，即可前往紐約人壽，與陳瀅洽談在紐約人壽的職涯發展及成就。

紐約人壽長島分公司經理陳瀅辦公室地址：520 Broad Hollow RD., Melville, NY 11747，電話：718-688-5027，歡迎致電諮詢加入紐約人壽的詳細信息。