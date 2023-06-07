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王嘉廉社區醫療中心法拉盛新址 6月9日舉辦社區開放日

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心法拉盛新址，6月9日舉辦社區開放日。
王嘉廉社區醫療中心法拉盛新址，6月9日舉辦社區開放日。

王嘉廉社區醫療中心將於2023年6月9日（週五）上午11時至下午4時，在法拉盛的新醫療中心大樓舉辦社區開放日，為社區民眾增加獲取優質和可負擔的基本醫療、牙科、心理健康、健康教育、社工及其它支持服務的機會。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示：「非常高興可以邀請法拉盛的社區民眾來到全新的門診大樓，參觀醫療中心先進的內科和牙科醫療設備。這是我們首次將牙科服務擴展至皇后區，新址擁有先進醫療設施的牙科診室，讓醫療中心成為當地最大的提供牙科服務的機構之一。」

這幢面積約80,000平方英尺的全新環保門診大樓於2022年12月正式啟用，其完善的醫療設施預計將為超過25,000名就診者提供服務。醫療中心大多數的就診者收入較低，在獲得醫療保健服務方面常面臨文化、語言和申請保險的障礙。作為聯邦政府認可的醫療中心和「以病人為本的醫療之家」，無論民眾是否有能力支付醫療費用、說何種語言或何種移民背景，王嘉廉社區醫療中心都會為他們提供包括心理健康和牙科在內的基本醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險

活動當天，醫療中心工作人員將帶領社區民眾參觀全新的門診大樓，並與醫生會面，瞭解可獲得的醫療保健服務。王嘉廉社區醫療中心Healthview地址：法拉盛40路131-72號（大學點大道和40路的交界處），社區開放日時間：6月9日（週五）上午11時至下午4時。

50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所全國認可的非牟利機構及聯邦認可的醫療中心，在曼哈頓及皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。無論民眾是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都為其提供醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，更多詳情請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

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