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王子萱結合戲劇與音樂演出 百老匯大放異彩

紐約訊
熱愛戲劇表演的王子萱結合自身深厚的音樂素養，在舞台上盡情、奔放地演出。
熱愛戲劇表演的王子萱結合自身深厚的音樂素養，在舞台上盡情、奔放地演出。

位於曼哈頓百老匯劇院區的Circle In The Square Theatre School，將於6月19日、21日及24日舉行三場音樂劇「Little Night Music」演出，並由來自台灣的表演家王子萱擔綱演出，歡迎音樂劇愛好者前往聆聽觀賞。

來自台灣的王子萱從小學習古典音樂，就讀台灣師範大學音樂系時主修大提琴、副修鋼琴。她在大一時接觸到百老匯音樂劇，燃起對表演藝術的熱情，此後連續三年參加於台北舉辦、由安徒生與莫札特創意公司主辦的亞洲音樂劇研習營，結識了來自紐約的音樂劇導演、歌唱老師和音樂執導，為未來的音樂劇表演生涯開啟序幕。

2017年，王子萱考上紐約百老匯劇院裡專業表演學校——Circle In The Square Theatre School，開始為期兩年的音樂劇演員訓練。她畢業後從事表演工作及音樂教學至今，2022年受邀回母校Circle擔任固定師資，現為該校的鋼琴合作與音樂執導。此外，她也與紐約大學(NYU Tisch)和哥大姐妹校Barnard College合作，從事鋼琴合作的工作。

王子萱於2020年甄選上Titan Theatre Company的莎士比亞舞台劇「羅密歐與茱麗葉」，擔任Lady Capulet一角，但因疫情爆發，許多劇團將舞台劇轉型為遠距離拍攝的網路版戲劇。Titan Theatre Company在疫情爆發初期與Queens Library合作，製作了數齣廣播短劇，王子萱擔任其中三齣廣播短劇女主角，成為該劇團的駐團表演者，幾個月後成為正式團員。2020年底，王子萱與該劇團拍攝改編自荷馬史詩「伊利亞得」的單人劇；2022年，王子萱甄選上位於密西根州的Hope Repertory Theatre，飾演舞台劇「費加洛」裡的女爵一角，這是一齣由美國劇作家Charles Morley改編自「費加洛的婚禮」的喜劇。Hope Rep獲得2022 Broadway World Regional Awards (Michigan)當中的5項，其中王子萱所飾演的Countess Almaviva也獲得舞台劇類最佳演員獎。

王子萱不僅在戲劇方面有傑出表現，自2018年起，她就固定於曼哈頓的交響樂團The Chelsea Symphony擔任大提琴手。2021年10月，她與樂團演出原本計畫在2020年演出的聖桑(Saint-Saëns)大提琴協奏曲(Suite for Cello and Orchestra)，獲得各界的好評。除了與The Chelsea Symphony定期有樂團的演出以外，王子萱在劇場慢慢開放之後接到許多歌手的錄音和演唱會樂手邀約，所參與的其中一齣新音樂劇Show Me Eternity也先後在2021年底和2022年於紐約著名的54 Below和Teatro Latea上演，此製作也榮獲2022 Broadway World Off-Broadway Awards的音樂劇類最佳新創劇本及最佳新創音樂等兩項殊榮。

Circle In The Square Theatre School的6月三場演出時間，除了6月21日下午2時，其餘兩場都為晚間7時。Circle In The Square Theatre School地址：235 W., 50th Street, New York, NY 10019，有關詳細演出資訊請瀏覽官網：https://circlesquare.org。

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