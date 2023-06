王子萱結合戲劇與音樂演出 百老匯大放異彩

熱愛戲劇表演的王子萱結合自身深厚的音樂素養,在舞台上盡情、奔放地演出。

位於曼哈頓百老匯 劇院區的Circle In The Square Theatre School,將於6月19日、21日及24日舉行三場音樂劇「Little Night Music」演出,並由來自台灣的表演家王子萱擔綱演出,歡迎音樂劇愛好者前往聆聽觀賞。

來自台灣的王子萱從小學習古典音樂,就讀台灣師範大學音樂系時主修大提琴、副修鋼琴。她在大一時接觸到百老匯音樂劇,燃起對表演藝術的熱情,此後連續三年參加於台北舉辦、由安徒生與莫札特創意公司主辦的亞洲音樂劇研習營,結識了來自紐約的音樂劇導演、歌唱老師和音樂執導,為未來的音樂劇表演生涯開啟序幕。

2017年,王子萱考上紐約百老匯劇院裡專業表演學校——Circle In The Square Theatre School,開始為期兩年的音樂劇演員訓練。她畢業後從事表演工作及音樂教學至今,2022年受邀回母校Circle擔任固定師資,現為該校的鋼琴合作與音樂執導。此外,她也與紐約大學(NYU Tisch)和哥大姐妹校Barnard College合作,從事鋼琴合作的工作。

王子萱於2020年甄選上Titan Theatre Company的莎士比亞舞台劇 「羅密歐與茱麗葉」,擔任Lady Capulet一角,但因疫情 爆發,許多劇團將舞台劇轉型為遠距離拍攝的網路版戲劇。Titan Theatre Company在疫情爆發初期與Queens Library合作,製作了數齣廣播短劇,王子萱擔任其中三齣廣播短劇女主角,成為該劇團的駐團表演者,幾個月後成為正式團員。2020年底,王子萱與該劇團拍攝改編自荷馬史詩「伊利亞得」的單人劇;2022年,王子萱甄選上位於密西根州的Hope Repertory Theatre,飾演舞台劇「費加洛」裡的女爵一角,這是一齣由美國劇作家Charles Morley改編自「費加洛的婚禮」的喜劇。Hope Rep獲得2022 Broadway World Regional Awards (Michigan)當中的5項,其中王子萱所飾演的Countess Almaviva也獲得舞台劇類最佳演員獎。

王子萱不僅在戲劇方面有傑出表現,自2018年起,她就固定於曼哈頓的交響樂團The Chelsea Symphony擔任大提琴手。2021年10月,她與樂團演出原本計畫在2020年演出的聖桑(Saint-Saëns)大提琴協奏曲(Suite for Cello and Orchestra),獲得各界的好評。除了與The Chelsea Symphony定期有樂團的演出以外,王子萱在劇場慢慢開放之後接到許多歌手的錄音和演唱會樂手邀約,所參與的其中一齣新音樂劇Show Me Eternity也先後在2021年底和2022年於紐約著名的54 Below和Teatro Latea上演,此製作也榮獲2022 Broadway World Off-Broadway Awards的音樂劇類最佳新創劇本及最佳新創音樂等兩項殊榮。

Circle In The Square Theatre School的6月三場演出時間,除了6月21日下午2時,其餘兩場都為晚間7時。Circle In The Square Theatre School地址:235 W., 50th Street, New York, NY 10019,有關詳細演出資訊請瀏覽官網:https://circlesquare.org。